Cine este Andrada, sora lui Victor Cornea. A venit tocmai din America pentru nunta fratelui său cu Andreea Bălan

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt proaspăt căsătoriți. Cei doi îndrăgostiți și-au unit destinele în urmă cu doar o zi, iar cei mai importanți membrii ai familiei nu au putut să lipsească de la grandiosul eveniment. În acest context, prezentă la nunta fratelui său a fost și Andrada, sora tenismenului, care locuiește în America. Ea a venit la București în mod deosebit pentru a sărbători alături de familia sa. Totodată, le-a adus și fetițelor artistei, Ella și Clara, câteva cadouri.

Andrada Cornea, sora lui Victor, trăiește de ani buni în America. Ea lucrează de aproape șase ani la NASA ca Inspector General. În trecut, sora tenismenului a mai lucrat ca contabil și auditor la diferite companii. Aceasta are un master, dar și un doctorat la Universitatea Wilmington.

Ce cadouri au primit fetele Andreei Bălan de la sora lui Victor

Cum nu putea lipsi de la un eveniment atât de important, Andrada a venit în capitală pentru a le fi alături celor doi îndrăgostiți. Totuși, ea nu a venit cu mâna goală și le-a adus și câteva cadouri Ellei și Clarei.

„Mereu ne aduce cadouri frumoase din America și de la NASA”, a spus Andreea Bălan pe rețelele de socializare, unde le-a arătat-o fanilor ei și pe cumnata sa, cu care se pare că are o relație apropiată.

Cadourile nu s-au oprit aici, întrucât Andreea și Victor au primit o felicitare din partea părinților jucătorului de tenis. Mesajul a emoționat-o pe cântăreață.

„Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită. Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună. Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea ei dură comoara perlei sale. Vă iubim! Mama și tata!”, le-au transmis aceștia.

Cununia religioasă a Andreei Bălan și a lui Victor Cornea a avut loc duminică, 10 mai, pe ponton, pe malul lacului Buftea. Alături de îndrăgostiți au fost nu mai puțin de 250 de invitați, printre ei și nume sonore din showbiz-ul românesc, precum Lora, Aurelian Temișan, Monica Davidescu și Andreea Bănică.

Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, în timp ce Victor a schimbat și el costumul de două ori.

