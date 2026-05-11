Acasă » Știri » Cine este Andrada, sora lui Victor Cornea. A venit tocmai din America pentru nunta fratelui său cu Andreea Bălan

Cine este Andrada, sora lui Victor Cornea. A venit tocmai din America pentru nunta fratelui său cu Andreea Bălan

De: Elisa Tîrgovățu 11/05/2026 | 13:02
Cine este Andrada, sora lui Victor Cornea. A venit tocmai din America pentru nunta fratelui său cu Andreea Bălan
Cine este Andrada, sora lui Victor Cornea. A venit tocmai din America pentru nunta fratelui său cu Andreea Bălan / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt proaspăt căsătoriți. Cei doi îndrăgostiți și-au unit destinele în urmă cu doar o zi, iar cei mai importanți membrii ai familiei nu au putut să lipsească de la grandiosul eveniment. În acest context, prezentă la nunta fratelui său a fost și Andrada, sora tenismenului, care locuiește în America. Ea a venit la București în mod deosebit pentru a sărbători alături de familia sa. Totodată, le-a adus și fetițelor artistei, Ella și Clara, câteva cadouri.

Andrada Cornea, sora lui Victor, trăiește de ani buni în America. Ea lucrează de aproape șase ani la NASA ca Inspector General. În trecut, sora tenismenului a mai lucrat ca contabil și auditor la diferite companii. Aceasta are un master, dar și un doctorat la Universitatea Wilmington.

Ce cadouri au primit fetele Andreei Bălan de la sora lui Victor

Cum nu putea lipsi de la un eveniment atât de important, Andrada a venit în capitală pentru a le fi alături celor doi îndrăgostiți. Totuși, ea nu a venit cu mâna goală și le-a adus și câteva cadouri Ellei și Clarei.

„Mereu ne aduce cadouri frumoase din America și de la NASA”, a spus Andreea Bălan pe rețelele de socializare, unde le-a arătat-o fanilor ei și pe cumnata sa, cu care se pare că are o relație apropiată.

Sursa foto: captura video

Cadourile nu s-au oprit aici, întrucât Andreea și Victor au primit o felicitare din partea părinților jucătorului de tenis. Mesajul a emoționat-o pe cântăreață.

 „Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită. Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună.

Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea ei dură comoara perlei sale. Vă iubim! Mama și tata!”, le-au transmis aceștia.

Cununia religioasă a Andreei Bălan și a lui Victor Cornea a avut loc duminică, 10 mai, pe ponton, pe malul lacului Buftea. Alături de îndrăgostiți au fost nu mai puțin de 250 de invitați, printre ei și nume sonore din showbiz-ul românesc, precum Lora, Aurelian Temișan, Monica Davidescu și Andreea Bănică.

Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, în timp ce Victor a schimbat și el costumul de două ori.

CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Andreea Antonescu a absentat de la nunta Andreei Bălan. Cum le-a ”distrus” Antena 1 relația

Foc de artificii fabulos, un tort special și o ținută atipică. Noi imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Știri
Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit de decolare
Știri
Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion…
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gandul.ro
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Fotografia unei femei cu fața ascunsă sub vălul islamic, într-un autobuz, virală pe internet. Controversele stârnite de imagine
Adevarul
Fotografia unei femei cu fața ascunsă sub vălul islamic, într-un autobuz, virală pe...
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale...
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Mediafax
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care...
Parteneri
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
Click.ro
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gandul.ro
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană....
ULTIMA ORĂ
Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit ...
Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit de decolare
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret? Indiciul care i-a dat de gol pe cei doi
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret? Indiciul care i-a dat de gol pe cei doi
Cum a reacționat Andra Voloș după ce s-a spus că ar fi fost înșelată de Lele! Detaliul care i-a ...
Cum a reacționat Andra Voloș după ce s-a spus că ar fi fost înșelată de Lele! Detaliul care i-a pus pe gânduri pe fani
Cinci muzicieni, un singur proiect. Amprenta redefinește rock-ul românesc contemporan
Cinci muzicieni, un singur proiect. Amprenta redefinește rock-ul românesc contemporan
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
Vezi toate știrile