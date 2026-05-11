Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă

Alex Gîlcă și Valerie Lungu formează una dintre cele nouă echipe care participă la Asia Express 2026. Cei doi au acceptat provocarea venită din partea Antenei 1 de a concura pe „Drumul Mătăsii” și, în martie 2026, au pornit în aventura vieții lor. Dar cine este Alex Gîlcă și cu ce se ocupă?

Anul acesta, producătorii emisiunii au ales ca filmările să aibă loc pe traseul „Drumul Mătăsii”. Producția a fost realizată în China și Uzbekistan și promite a fi cea mai dificilă de până acum.

Cine este Alex Gîlcă de la Asia Express

Una dintre echipele care se va lupta pentru marele premiu este formată din Alex Gîlcă și Valerie Lungu. Tânărul este un creator de conținut și influencer în zona de lifestyle, travel și fashion, originar din Republica Moldova. Și-a început activitatea în online în anul 2017.

Acesta se iubește de câțiva ani cu Valerie Lungu (tot din Republica Moldova), o creatoare de conținut de fashion și lifestyle din România. Cei doi sunt un cuplu apreciat de publicul din țara noastră, dar și de peste hotare, și se bucură de un real succes în mediul online. Primesc des campanii de publicitate și proiecte video.

Cu ce se ocupă Alex Gilka de la Asia Express

Alexandru Gîlcă, pe numele său din buletin, se prezintă în mediul online cu numele Alex Gilka, ales probabil pentru a suna mai englezesc. Potrivit paginii sale de Instagram, s-a stabilit în Londra unde realizează ședințe foto stradale și profesionale.

Influencerul a avut colaborări cu diverse brand-uri de renume și pașii l-au purtat spre o carieră în modeling. Este căutat pentru campanii din industria modei masculine, produse de îngrijire destinate bărbaților și travel. Alex postează clipuri video extrem de bine editate din locurile pe care le vizitează – Islanda, Santorini, Italia sau Mykonos.

Alex Gîlcă și Valerie Lungu, relație de lungă durată

Cei doi influenceri s-au cunoscut în timpul unei colaborări. El a făcut primul pas spre a o cuceri, dar ea nu a cedat repede avansurilor. După o serie de insistențe, Valerie Lungu a acceptat să îi ofere o șansă la inima ei lui Alex Gilka.

Cu toate că formează un cuplu de mulți ani, relația lor nu a fost roz. Cei doi au trecut prin câteva despărțiri tensionate și împăcări dulci. Sentimentele puternice pe care le au unul pentru celălalt i-au determinat să lupte pentru a crea o relație matură și solidă.

Când și-au oficializat relația concurenții?

În ciuda apropierilor vizibile, Valerie Lungu l-a descris la început pe Alex doar ca „un prieten”. Relația celor doi a fost oficializată în 2023, în cadrul unui eveniment monden. De atunci, au publicat tot mai des imagini de cuplu în mediul online.

Tandrețea și iubirea pe care o afișează în ochi în momentele în care se privesc a determinat publicul să se îndrăgostească de ei. Valerie Lungu și Alex Gîlcă se bucură de un număr impresionant de urmăritori în mediul online.

Alexandru Gîlcă are peste 400.000 de urmăritori pe Instagram și peste 1,6 milioane pe TikTok

Valerie Lungu are peste 1 milion de followers pe Instagram, peste 2,5 milioane pe TikTok și 300.000 de like-uri pe pagina sa de Facebook.

Concurenții de la Asia Express 2026 s-au despărțit

În 2024, cei doi au avut parte de momente tensionante în relație și au decis să ia o pauză. Cu toate că s-au despărțit pe la jumătatea anului, au mărturisit că vor mai avea apariții împreună din cauza contractelor de publicitate pe care le aveau semnate deja.

„Eu cred că după această „pauză” o să fim bine și că o să apreciem mai mult momentele petrecute împreună… E atât de bine să stai să te gândești la lucrurile care s-au întâmplat, la cuvintele pe care le-ai spus… Ce ai schimba și ce ai adăuga în relație, când sunt singură îi simt lipsa și îmi dau seama cât de important este Alex în viața mea și cât de mult ar trebui să-l apreciez…”, spunea celebra influencerița, în mediul online, după ce anunțase pauza în relație.

Accidentare gravă pentru Alex Gîlcă la schi

În decembrie 2024, concurentul de la Asia Express a suferit o accidentare urâtă. Cuplul se afla într-o vacanță în celebra stațiune Courchevel din Franța. În timp ce cobora pe pârtia de schi, Alex s-a accidentat destul de grav. A fost preluat de salvatori și transportat pe o targă la spital.

„Ce frumos era tot. Din păcate, schiurile au prins gheață și când a vrut să se oprească s-a rostogolit și nu au ieșit skiurile din clăpari. Am fost la urgențe, dar din păcate nu avem un rezultat pozitiv. Vacanța noastră se termină aici”, a transmis influencerița pe Instagram.

Când au ajuns în România, starea lui Alex Gilka s-a agravat și medicii au decis să îl opereze de urgență. Valerie Lungu a trăit clipe cumplite și i-a ținut pe fanii lui Gilka la curent cu starea modelului.

„Situația nu este una dintre cele mai frumoase. Din păcate, trebuie să intre de urgență în operație… și nu avem voie să călătorim în următoarea lună,” a transmis influencerița.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă nu se gândesc la nuntă

Cu toate că sunt împreună de mulți ani, au afaceri și o casă construită după bunul lor plac, cei doi influenceri nu se gândesc să se căsătorească. Valerie a mărturisit franc, în timpul unui interviu oferit în exclusivitate pentru CANCAN.ro, că ea este de modă veche și așteaptă să fie cerută, apoi să aducă pe lume un copil.

„Dacă transmiți că ai o veste să le dai oamenilor, ei cred imediat că ești însărcinată. Nu, dragilor, eu sunt de modă veche, întâi mă căsătoresc și apoi o să rămân însărcinată. Aștept inelul, trebuie întâi să fiu cerută și apoi nunta”, a spus Valerie pentru CANCAN.RO.

Dar cum ultimul an a fost dificil pentru cei doi, nu se gândesc la nuntă. Alex Gîlcă a suferit un accident și a avut mai multe probleme de sănătate, pentru care a fost supus unor intervenții chirurgicale în 2025.

„Sincer, în ultima perioadă am avut atâtea chestii de făcut că ultimul lucru pe care îl voiam era să fiu cerută. Nu vreau să fie un moment haos, pe grabă. A fost și accidentul lui Alex și abia și-a revenit el cât de cât. După aceea, a făcut a doua operație, am terminat casa, s-au întâmplat multe în viața personală. N-am vrut să ne grăbim. Și până la urmă, nu trebuie eu să zic ceva, că el singur știe când e momentul potrivit și îl simte”, ne-a mai declarat ea în ianuarie 2026.

De ce au acceptat provocarea Asia Express 2026

Potrivit Antena 1, cei doi influenceri au acceptat provocarea oferită de „Drumul Mătăsii” pentru a ieși din zona de confort și din viața „planificată” de care au parte acasă. Cu această ocazie, vor să învingă mai multe frici pe care le au.

Ba mai mult, după ce au avut numai probleme în ultimii doi ani, competiția va fi un mod bun de a uita tot ceea ce au pătimit. Va fi un mod bun să se încurajeze unul pe altul și să se bucure de zile fără tehnologie. Publicul va avea ocazia să îi vadă așa cum sunt în viața reală, fără filtre.

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, au declarat influencerii pentru Antena 1.

Ce îl sperie pe Alex Gîlcă la Asia Express

În cadrul unui testimonial acordat înainte de a pleca la Asia Express 2026, Alex a recunoscut că foamea îi va face probleme. De acasă îi va lipsi mersul la sală și îl sperie foarte tare autostopul.

„Sunt foarte rău la foame”, a spus influencerul.

Vrea să se bucure de toată experiența oferită de „Drumul Mătăsii” și își dorește să fie prima echipă care ajunge la Irina Fodor, pe cât de mult se poate. Ar prefera să mănânce alimentele picante, nu ciudate, din timpul probelor și să realizeze el probele fizice.

Cât despre nervi sau calmitate când vine vorba despre presiunea probelor, a spus că se află „între” aceste două stări.

Concurenții Asia Express 2026

