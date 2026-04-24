Valerie Lungu a refuzat să-și ajute mama, după ce a fost implicată într-un accident grav: ”M-a trimis acasă cu un taxi”

Victoria Lungu, mama influenceriței Valerie Lungu, a fost implicată recent într-un accident rutier grav produs pe traseul dintre Galați și Vaslui. Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte ca fiica sa să plece în competiția televizată „Asia Express”, un context care a amplificat tensiunea momentului pentru familie.

Autocarul în care se aflau aproximativ 44 de persoane s-a răsturnat în urma accidentului, provocând un impact puternic asupra pasagerilor. În urma evenimentului, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 14 au fost rănite, printre acestea numărându-se și Victoria Lungu. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, acordând primul ajutor victimelor și transportând răniții către unități medicale pentru investigații suplimentare.

Valerie Lungu și-a lăsat mama și a plecat în Asia Express

Potrivit informațiilor medicale, Victoria Lungu a suferit mai multe traumatisme, în special în zona capului și a coastelor. Deși loviturile au fost semnificative, medicii au stabilit în urma examinării că nu există fracturi și că viața acesteia nu a fost pusă în pericol. Cu toate acestea, starea sa a necesitat monitorizare și o perioadă de recuperare.

Accidentul a avut loc într-un moment sensibil pentru familie, în condițiile în care fiica sa se pregătea să plece din țară pentru filmările emisiunii. Valerie Lungu a încercat să rămână în contact permanent cu mama sa, interesându-se constant de evoluția stării de sănătate. Situația a fost una dificilă, deoarece obligațiile profesionale au împiedicat-o să fie prezentă în permanență alături de aceasta.

Cu toate acestea, Valerie Lungu și-a lăsat mama acasă și a plecat cu iubitul ei în Asia Express. Mama influenceriței a fost lăsată acasă după accident pentru că vedeta trebuia să plece în emisiune.

„Păi am stat până seara (n.r. în spital), pentru că a venit până la urmă fiica mea, care era foarte supărată că a sunat-o și au deranjat-o. Și asta mi s-a părut, cumva eu eram într-o stare. Asta a fost reacția ei? Da, și ea a zis, de ce m-au sunat să mă… pentru că trebuia să pregătească pentru filmări. Și eu i-am zis, scuză-mă că te-au sunat, nu trebuia să te sune, nu trebuia să te deranjeze, dar până la urmă ea a stat și a zis că ar fi bine să mă aducă la spital. Da, și fiica mea a zis că o să venim aici și o să mă interneze la București, dar din păcate nu s-a întâmplat pentru că ei se pregăteau pentru emisiune și m-au dus acasă. Și m-au lăsat acasă și au plecat la filmări. Iar după aia, a doua zi, m-a trimis acasă la mine cu un taxi. Și… A trebuit să mă descurc singură”, a spus mama Valeriei Lungu.

Mai multe persoane i-au vrut răul Victoriei Lungu

Mama Valeriei Lungu descrie o perioadă în care, petrecând mult timp acasă și dedicându-se rugăciunii, consideră că a dezvoltat o conexiune spirituală profundă, prin care a perceput anumite informații legate de cei din jur. În acest context, susține că a ajuns la convingerea că există persoane care îi poartă gânduri negative și chiar dorințe extreme la adresa sa. Convingerea este întărită de interpretarea unor răspunsuri pe care le percepe ca fiind confirmări directe ale acestor intenții, ceea ce îi influențează starea emoțională și o determină să se gândească la modalități de protecție și prevenție.

„Da, să știi că eu mai am conexiunea asta cu îngerii, cu arhanghelei și… Atâta timp cât am stat acasă și am stat mult și stau multe în rugăciune, am primit informația ca să o văd și… Am câteva persoane care chiar îmi doresc moartea și au gândit pentru mine și gândesc și ar fi bine de multe ori mă gândesc că trebuie să prevenesc și să nu le tras nici înapoi. Și am simțit și știu și am întrebat. Și am întrebat. E corect că tu mi-ai vrut moartea și mi-ai zis da. Eu m-am rugat ca tu să mori. Adică am primit răspunsul fără ca să îl întreb de 10 ori.”, a mai spus mama influenceriței.

