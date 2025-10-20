Valerie Lungu și iubitul, situație disperată din cauza unei neînțelegeri! Casa visurilor s-a transformat în coșmar: „Ne-a lăsat baltă!”

Influencerița Valerie Lungu și iubitul ei, Alex, pot răsufla, în sfârșit, ușurați: casa visurilor lor e aproape gata! După un an și nouă luni de muncă și bătăi de cap, Valerie și Alex Glika au reușit să se mute. Doar că, deși aveau totul planificat până la ultimul detaliu, realitatea de pe șantier i-a lovit din plin. S-au confruntat cu probleme serioase care și-au pus amprenta asupra lor. Au fost lăsați cu buza umflată de cei care ar fi trebuit să-i ajute. CANCAN.RO a vorbit cu Valerie Lungu care ne-a oferit toate detaliile. Au ajuns inclusiv să amâne nunta din această cauză. Totul despre ceea ce li s-a întâmplat, aflați în rândurile următoare.

Valerie Lungu și Alex au avut inițial o echipă cu care au crezut că vor colabora până la final și care, sperau ei, că le vor transforma casa de la vis la realitate. Din păcate pentru ei, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea …de la șantier. Influencerița și partenerul ei și-au dat seama abia pe parcurs că ceea ce au semnat în contract nu coincidea cu așteptările lor.

Valerie Lungu și iubitul ei, ajunși într-o situație disperată din cauza unei neînțelegeri: „Ne-a lăsat baltă!”

Influencerița cu 1 milion de urmăritori pe Instagram a dezvăluit că tot proiectul cu casa a fost un roller-coaster pentru ea și partenerul ei. Au trecut de la extaz la agonie, iar totul s-a întâmplat din cauza unei neînțelegeri cu managerul de proiect cu care au colaborat.

„Am terminat cu casa. Mai avem câteva lucruri de pus la punct. Avem un an și nouă luni de când ne-am apucat. Am construit-o de la zero. Am avansat repede, dar putea să fie și mai bine. Am avut, din păcate, niște probleme. Ba nu găseam lucruri, ba am avut probleme la câteva reparații. Am lucrat cu designer, dar el doar ne-a făcut design-ul și cam atât. Eu când am crezut că o să fac contractul cu persoana, căreia nici nu vreau să-i dau nume, am crezut că așa o să se vă întâmpla. Dar din păcate ne-a lăsat baltă când am ajuns la interioare. Și aia a fost și atât. Și cred că acolo a fost cel mai complicat”, a spus Valerie Lungu.

Valerie Lungu și partenerul ei aproape au finalizat proiectul casei Sursa: instagram.com/valerie.lungu

Nu aruncați cu piatra, căci vina nu a fost a lui, ci a fost o pură neînțelegere, ne spune influencerița. Valerie și iubitul ei nu au știut cu exactitate ce face un project manager. Așadar, după ce a terminat cu exterioarele, contractul bărbatului s-a încheiat, lăsându-i pe blondină și iubitul ei fără un plan de back-up și fără nimic la interior. „Eu nu știam că există două terminologii aparent, să fii designer sau project manager. Managerul de proiect îți face proiectul case, iar pentru interior trebuia să angajam un designer. Ne-am panicat puțin că ne-am pus problema ce vom face dacă nu vom avea parte de ajutor. Dar într-un final am apelat la prietena mea, Laura Dumitru, care m-a ajutat extraordinar de mult la partea de interioare și la tot ce înseamnă casă”, a declarat influencerița pentru CANCAN.RO.

Doar că, deși au găsit un om competent care i-a ajutat, neregulile de la casă erau la tot pasul.

„Totul trebuie să fie practic în casă, dar la noi nu prea era. Lipseau multe, altele nu erau dispuse așa cum ar fi trebuit. Unele prize nu erau puse la loc, au fost multe nereguli”.

Un an și nouă luni a durat de când Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Glika, au început construcția casei. Nu au terminat nici acum, dar în urmă cu putin timp au luat decizia să se mute acolo. Nu aveau pat, bucătărie și existau multe lipsuri, dar, ne spune Valerie, au luat cea mai bună decizie.

„Am zis, asta e, ne mutăm și după mai vedem. Am terminat cu tencuitul, vopsitul și ne-am mutat. Am stat aici non-stop până a venit patul. Nu aveam bucătărie, nu aveam nimic, doar toaleta. Comandam mâncare și încercam să ne descurcăm așa. Am luat decizia să ne mutăm în stadiul acesta pentru că se amâna foarte mult proiectul. Stăteam departe de unde avem casa și făceam zilnic în trafic o oră și jumătate. Și dacă nu eram prezenți să vedem ce se întâmplă, nu funcționau lucrurile așa cum ne doream. Trebuie să fie aici non-stop ca să avansezi. Noi credeam că o să terminăm mult mai repede, dar nu a fost cazul”, a declarat Valerie pentru CANCAN.RO.

În privința bugetului vă spunem că influencerița și partenerul ei nu s-au zgârcit. Au fost conștienți că un proiect de asemenea anvergură ia și timp, și bani, dar într-un final merită.

„Nu e ușor nici ca buget nu e ușor. Efectiv, depășești foarte mult. Calculele de acasă cu calculele de pe șantier sunt două povești diferite. O să fac și un vlog în care o să explic toate lucrurile acestea detaliat, dar și cam la ce costuri te bagi. Nu ai cum să construiești o casă cu 200 de mii de euro. La noi prețul sare de 700.000 de euro. Casa are 290 de metri pătrați, e ultra-suficientă pentru ce avem noi nevoie”, a declarat influencerița.

Influencerița și partenerul ei au planuri de nuntă: „Ceva minimalist, sub 50 de persoane invitate”

Odată încheiat proiectul cu casa, Valerie Lungu și iubitul ei, Alex, vor începe pregătirile pentru nuntă, dar nu înainte de a-și lua o vacanță lungă și binemeritată, cu noul membru al familiei, desigur. 🙂

„Acum vreau să luăm o pauză la orice, vrem să mergem în vacanță. Ne-am luat un cățel, dar nu tare ne-am gândit la ce ne-am înhămat, sincer. Am și zburat cu cățelușa noastră, a fost super, am mers la Paris. O cheamă Daisy. Ne ocupam în proporție de 50-50% de ea. Eu stau cu ea, el o plimbă și mai mult se joacă cu ea”, mai spune ea.

În ceea ce privește nunta, viitorii însurăței au planul bine pus la punct. După toată tevatura cu casa, dar și din cauza faptului că sunt extrem de expusi în mediul online, blondina și partenerul ei își doresc o petrecere restrânsă. În plus, își doresc și să-și mărească familia.

„Ne-am gândit și la nuntă, ne dorim ceva foarte restrâns și minimalist. Vrem să invitam mai puțin de 50 de persoane, doar rude apropiate și prieteni. Vrem să fie doar prieteni extrem de apropiați, părinții mei și ai lui Alex. Vrem ceva retras și foarte cozy. Noi suntem mereu expuși, așa că am zis că nunta aceasta să fie doar pentru noi. Am zice că suntem pregătiți de copii, dar noi suntem mai de modă veche. Mai întâi am zis să terminăm casa, să ne liniștim, apoi să facem nunta. Ne dorim să mergem în luna de miere și după aia când o să ne relaxăm la propriu relaxăm, o să facem și copil. Oricum trebuie să fii liniștit psihic, să ai parte de relaxare ca să poți face copii. Clar ne dorim, dar cred că fiecare etapă trebuie să vină la un momentul potrivit”, a spus Valerie pentru CANCAN.RO.

