Valerie Lungu, adevărul despre despărțirea de iubit: ”I-am spus să plece în Londra!” Cununie pe blat!

Valerie Lungu a trecut prin numeroase schimbări în ultima perioadă. Se mută în casă nouă, are multe proiecte, iar la un moment dat, relația ei cu Alex Glică, cel care îi este alături de peste un an și jumătate, a suferit câteva schimbări. Cei doi anunțau că iau o pauză de la relație, căci lucrurile nu mai funcționau în parametrii doriți de ei. Au existat tot felul de speculații atunci, însă cea mai frecventă a fost cea conform căreia influenceriței i-a cam sunat ceasul biologic. Așadar, tânăra l-ar fi presat pe iubitul ei să o ceară odată de nevastă. Mai mult, cei care îi urmăresc au considerat că separarea fulminantă și împăcarea imediată nu au fost decât o strategie de marketing. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei, dar și ce spune despre nuntă Valerie Lungu, aflați într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Valerie Lungu a avut o perioadă în care a intrat într-un con de umbră. Nu a mai dorit să apară atât de mult la evenimente și la tv, iar asta pentru că a dorit să se concentreze mai mult pe viața personală. La un moment dat, așa cum știm, relația ei cu Alex Glika a suferit câteva schimbări, cei doi alegând să se separe pentru o perioadă. Ce a dus la pauza dorită de influenceriță, aflăm de la ea.

Valerie Lungu spune dacă a fost sau nu strategie de marketing despărțirea și împăcarea cu iubitul

„Nu a spus nimeni, hai să ne despărțim. Ceea ce am zis eu a fost să luăm o pauză. Eu cred în pauză că ajută relația. Este ca și cum te uiți la un film și îți intră o pauză publicitară. Ce este aceea pauză publicitară sau sfârșitul unui film? Nu ne-am certat, nimeni nu a greșit cu nimic, doar că lucram foarte mult. Alex avea proiectele lui, eu aveam foarte multe proiecte de-ale mele și pur și simplu nu făceam față unul cu celălalt. Așadar, i-am propus să plece în Londra să rezolve toate problemele pe care le are, eu am rămas în România să-mi rezolv treburile. Luăm o pauză unul de la celălalt pentru că trebuie”, a declarat Valerie Lungu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Valerie Lungu și Alex Glikă sunt amândoi creatori de conținut, și urmăriți de peste 1 milion și jumătate de oameni pe Instagram. Se ajută reciproc în creearea de conținut, așadar vor sau nu, petrec mai tot timpul împreună, iar asta ajunge la un moment dat să fie și un dezavantaj.

„Noi stăm 24 din 24 împreună și nu aveam pauză. Noi stăm și la toaletă împreună, este un alt nivel de relație și ne știm toate secretele. Așadar, la un moment dat, este nevoie să faci o pauză de câteva zile unul față de celălalt. Nu am văzut dezavantaje neapărat în faptul că lucrăm împreună. Poate doar în simplul fapt că lucrăm la dublu. Eu trebuie să-i fac lui videourile, iar el mie. Dar acesta este și un avantaj, dar și un dezavantaj, dar timpul nostru începe să fie tot mai limitat. Uneori discuțiile ajung să fie doar despre job, nu despre ce mai mâncăm astăzi sau lucruri despre noi. Încercăm uneori să ne detașăm de creare de conținut și să trăim în viața reală”, a declarat fosta concurentă Bravo, ai stil.

Și, dacă ar fi să facă bilanțul, influencerița susține că anul 2024 i-a adus multe beneficii, fiind un an în care s-a dezvoltat și personal, și profesional. Și în privința relației sale lucurile merg în direcția dorită de ea, așadar Valerie a avut un mesaj pentru fetele care își mai bagă coada între ea și partener: „Anul acesta a fost unul dintre cei mai faini ani pe care i-am avut. Mi se pare că am avansat și am crescut enorm din toate punctele de vedere. Nu mi-au scăzut veniturile, dimpotrivă. Stau foarte bine și la acest capitol. Să nu mă mai întrebe nimeni, unde este Alex, ce face, cu cine se vede? Nu este, am luat o pauză. Dar să nu vă așteptați de la noi că vreodată o să ne despărțim. Puneți-vă, fetelor, pofta-n cui!” , le avertizează Valerie.

Ce spune influencerița despre nuntă: „O să merg cu iubitul meu la biserică și nu va afla nimeni”

Gurile rele spun însă că Valerie Lungu și-ar dori cu ardoare să îmbrace rochia de mireasă. Ea însă, susține că nu este deloc așa, iar dacă va fi să ajungă la altar, șatena vrea o nuntă simplă în care să nu participe decât ei doi și preotul. „Nu ne grăbim nicăieri, eu nu visez la o nuntă, nu visez să fiu mireasă sau să fiu cerută în căsătorie. Nu-mi pasă, efectiv! Vreau o familie, să am mulți copii, asta contează. O să mă duc cu iubitul meu la biserică, doar noi doi, să nu știe nimeni, să nu afle nimeni, doar noi doi și Dumnezeu”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

Întrebată de ce a luat decizia de a nu mai apărea atât de des în media, Valerie Lungu a spus că: „Am fugit de televiziune, să fiu sinceră. Mi-am ținut viața mea privată departe de ochii curioșilor, le dădeam oamenilor ceea ce voiam, fără să răspund întrebărilor inconfortabile. Am avut o perioadă în care am vrut să stau eu cu mine, decât să dau explicații oamenilor despre ce se întâmplă în viața mea. M-am focusat mult pe sănătatea mea, pe psihicul meu, ceea ce este important. Unele lucruri vin fără să fii pregătit. M-am concentrat pe relația pe care o am cu iubitul meu, casa pe care o construiesc. Sunt multe lucruri la care am lucrat și m-am axat mai mult pe ele, decât pe aparițiile mele în media” .

