Valerie Lungu nu poate sta fără Alex Gilka! Unde a dat fuga influencerița

Încurcate sunt căile dragostei, iar Valerie Lungu se pare că știe destul de bine acest lucru. Celebra influenceriță s-a despărțit de iubit, apoi a anunțat că e doar o pauză în relație, iar acum și-a luat zborul spre el, pentru a-și da întâlnire. Se pare că n-au putut să stea prea mult timp departe unul de celălalt și au revenit la sentimente mai bune. Unde a dat fuga vedeta de pe Instagram?

Valerie Lungu și Alex Gilka au o relație cu năbădăi, iar acest lucru nu mai este deloc un secret pentru cei care-i urmăresc în mediul online. Recent, influencerița a anunțat că ea și iubitul ei au luat o pauză în relație, însă n-a durat prea mult căci și-au dat întâlnire din nou. Aceasta și-a luat zborul spre Londra, unde s-a văzut cu fostul-actualul ei iubit. S-au bucurat de clipe frumoase împreună, iar bărbatul a invitat-o la un date romantic. Sigur că, Valerie a postat acest detaliu în mediul online, iar urmăritorii ei s-au bucurat să vadă că și-au mai dat o șansă.

„Am avut un date foarte drăguț, am fost la pumpkins farm… Am vorbit, am stat la foc, ne-am plimbat. Chiar ne-a ajutat mult această ieșire împreună. Sperăm pe viitor să putem trece peste acest „obstacol” și să rămânem împreună”, a scris Valerie, pe contul ei de Instagram.