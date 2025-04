Monica Anghel își recunoaște “păcatele” din relaţie! Soţul artistei are limite clare: “De dimineață până la prânz și de la prânz încolo…”

Monica Anghel s-a numărat printre invitații la premiera piesei “Mireasă fără voie”, în care joacă Jojo Cătălina Grama, “sora” ei, dar și prietena ei, Carmen Tănase. Artista a venit la sala Dalles împreună cu soțul și cu fiul lor. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Monica Anghel ne-a mărturisit că a avut o perioadă plină de concerte și evenimente, iar oboseala a ajuns la un nivel destul de ridicat, iar pe acest fond a devenit irascibilă. Cei care au avut de suferit au fost partenerul de viață – Marian Caraivan și fiul lor, Aviv. “Am fost enervantă toată ziua”, a recunoscut ea.

Pe Monica Anghel a leagă o prietenie trainică de Cătălina Grama Jojo, așa că i-a fost alături la primul spectacol produs de Teatrul Maidan, compania lor. Vedeta a încheiat seara în hohote de râs, întrucât comedia e bine scrisă și jucată cu umor.

Monica Anghel: “Noi suntem ca două surori. Suntem realmente în familie”

CANCAN.RO: În seara asta ai venit să-ți susții „sora”?

Monica Anghel: Da, să-mi susțin „sora” și prietena, pe doamna Carmen Tănase, pentru că, așa cum spune Eva Măruță, eu și Carmen suntem BFF (Best Friends Forever)

CANCAN.RO: Povestește-mă un pic despre prietenia ta și a Cătălinei. De câți ani durează și care a fost contextul în care v-ați întâlnit?

Monica Anghel: Între mine și Cătălina nu mai este o prietenie. Noi suntem ca două surori. Suntem realmente în familie. Putem să nu vorbim un an întreg la telefon sau doi sau cinci, dar dacă avem nevoie una de cealaltă nu contează. Și este ca și când ne-am despărțit acum un sfert de oră. Ne-am cunoscut la Divertis și de atunci avem o o prietenie extraordinar de frumoasă și de puternică. E foarte puternică care, ca orice prietenie, se bazează înainte de toate pe respect.

Monica Anghel: “Am fost una lângă cealaltă fără niciun fel de comentariu”

CANCAN.RO: A existat o situație limită în care ți-ai dat seama că te poți baza pe ea, indiferent de situație?

Monica Anghel: Da, și eu mi-am dat seama că mă pot baza pe ea și ea și-a dat seama că se poate baza pe mine. Și când mă gândesc la situații limită, așa cum ai spus tu, au fost momente legate de sănătate și atunci am fost una lângă cealaltă fără niciun fel de comentariu.

CANCAN.RO: Vă doriți să aveți și un proiect împreună, așa de dragul vremurilor bune? Puneți la cale ceva pe partea asta?

Monica Anghel: Nu, n-am discutat niciodată despre asta. Noi ne facem proiectele separat. Prietenia noastră nu are legătură cu proiectele, prietenia noastră este doar prietenie și atât. Dacă la un moment dat va fi să lucrăm împreună la vreun proiect, cu siguranță că îl vom lucra. Dar nici n-a fost să fie până acum. Eu mă bucur de toate proiectele Cătălinei, ea se bucură de toate proiectele mele, ne susținem una pe cealaltă, indiferent de locul în care suntem fiecare dintre noi și cred că despre asta este vorba.

Monica Anghel și-a retras băiatul de la cursurile de teatru

CANCAN.RO: Există o prietenie și între băieții voștri, care sunt și colegi la cursurile de actorie.

Monica Anghel: Da, exact. Anul acest Aviv nu a mai fost la cursuri pentru că are examenul de capacitate și atunci nu l-am mai trimis la cursuri anul acesta ca să aibă mai mult timp de meditații, de pregătire și așa mai departe.

Dar aștept să vină toamna ca să meargă din nou la cursurile lor, pentru că realmente îmi place extraordinar de mult stilul lor de lucru, al Cătălinei, al lui Paul, al Ioanei. Îmi place pentru că totul este foarte concentrat, nu se pierde timp. Timpul este atât de valoros, mai ales acum, încât realmente nu putem să stăm să pierdem timpul. N-avem vreme de așa ceva.

CANCAN.RO: Recent ai lansat piesa “Imn la Te iubesc”. Care a fost sursa de inspirație?

Monica Anghel: A fost compusă de Lazăr Cercel muzică și versuri și de Mark Stam. A fost și el implicat pe aici pe colo, în piesă, au fost și mai mulți orchestratori. Este o colaborare acolo, mai amplă. Este produsă de Electrecord, care s-a reînnoit, ca să zic așa, cu acest proiect al meu.

Raluca Cristina Petrică, cumnata mea, de altfel, a fost și ea implicată în acest proiect, pentru că am avut și foarte multe concerte în această perioadă. Am avut și de lansat piesa, am avut nevoie și de repetiții, evident, cum mă știi că sunt perfecționistă. Da, așa mi se pare normal până la urmă: să fii extraordinar de bine pregătit atunci când apari în fața publicului.

Monica Anghel: “Eu m-am certat cu ei aproape toată ziua, ei cu mine nu”

CANCAN.RO: Dar cum este Monica Anghel în viața de zi cu zi, în relația cu Aviv și în relația cu soțul?

Monica Anghel: Depinde de stare, depinde de zi. Uite, azi m-am trezit cu capsa pusă și ne-am certat aproape toată ziua (n.r. râde). Adică eu m-am certat cu ei aproape toată ziua, ei cu mine nu. Dar cred că dacă nu veneam încoace era posibil să mă cert cu soțul meu zdravăn (n.r râde). Asta că m-am trezit cu fundul în sus, ca să zic așa și am fost enervantă toată ziua. Asta e, se întâmplă, dar eu recunosc chestia asta. Recunosc: sunt stări și stări, sunt zile și zile. M-am trezit destul de obosită, am avut o perioadă foarte aglomerată și cred că și din cauza asta. Când devin foarte obosită devin și irascibilă.

CANCAN.RO: Dar după atâția ani soțul te știe și nu o mai ia personal.

Monica Anghel: Mă știe, dar are și el niște limite, știi cum e? Că dacă de dimineață până la prânz și de la prânz încolo… e un pic cam mult.

