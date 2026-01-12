Gabriel din Buzău a fost înmormântat. Imaginile durerii: obiectul pe care i l-a dus iubita lui

Cazul șocant care a revoltat o țară întreagă capătă noi dimensiuni. Imaginile durerii au apărut cu Denisa, tânăra care și-a condus mult prea devreme iubitul pe ultimul drum. Ce obiect a adus cu ea tânăra răvășită de durere? Toate detaliile în articol.

Pe data de 2 ianuarie 2026, , Gabriel a fost rănit într-un accident rutier petrecut în localitatea Vernești, județul Buzău. Tânărul era pasager în mașina prietenului său, care a făcut o manevră periculoasă. Ajuns la spital cu fractură de femur și inconștient, nimeni nu s-ar fi gândit la tragedia care avea să urmeze.

Gabriel din Buzău a fost înmormântat

Luni, 5 ianuarie, tânărul de 25 de ani ar fi trebuit să fie operat, însă, din păcate, cu doar câteva ore înainte de intervenție, Gabriel a murit. Potrivit analizelor autopsiei efectuate la Serviciul de Medicină Legală Buzău, el ar fi murit din cauza unei complicații severe: tromboembolism pulmonar – un cheag de sânge i-a blocat o arteră pulmonară. Astfel de riscuri există în cazul pacienților imobilizați la pat.

Denisa, iubita lui Gabriel, a fost alături de el până când și-a dat ultima suflare. Tânăra și-a condus cu greu iubitul pe ultimul drum, abia ținându-se pe picioare. În tot acest timp a ținut în brațe un ursuleț pe care Gabriel i-l oferise cadou. Imaginile durerii au devenit virale în mediul online.

„Offf Denisa in loc sa îl conducă la altar la biserica pe Gabriel să își facă nunta 😭 îl conduce la cimitir in ultimul lui drum , distrusă de durere, iubita lui Gabriel îi duce ursulețul pe care l-a primit cadou de la el cu lacrimi în ochi 🙏😭😭😭 doamne avea viață înainte 😭😭 prea tânăr , prea devreme 🙏😭 Dumnezeu sa îl odihnească în pace 🙏”, este mesajul care apare în dreptul fotografiilor cu Denisa.

