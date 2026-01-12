Acasă » Știri » Gabriel din Buzău a fost înmormântat. Imaginile durerii: obiectul pe care i l-a dus iubita lui

Gabriel din Buzău a fost înmormântat. Imaginile durerii: obiectul pe care i l-a dus iubita lui

De: Denisa Iordache 12/01/2026 | 08:10
Gabriel din Buzău a fost înmormântat. Imaginile durerii: obiectul pe care i l-a dus iubita lui
Gariel din Buzău a fost înmormântat
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Cazul șocant care a revoltat o țară întreagă capătă noi dimensiuni. Imaginile durerii au apărut cu Denisa, tânăra care și-a condus mult prea devreme iubitul pe ultimul drum. Ce obiect a adus cu ea tânăra răvășită de durere? Toate detaliile în articol.

Pe data de 2 ianuarie 2026, , Gabriel a fost rănit într-un accident rutier petrecut în localitatea Vernești, județul Buzău. Tânărul era pasager în mașina prietenului său, care a făcut o manevră periculoasă. Ajuns la spital cu fractură de femur și inconștient, nimeni nu s-ar fi gândit la tragedia care avea să urmeze.

Gabriel din Buzău a fost înmormântat

Luni, 5 ianuarie, tânărul de 25 de ani ar fi trebuit să fie operat, însă, din păcate, cu doar câteva ore înainte de intervenție, Gabriel a murit. Potrivit analizelor autopsiei efectuate la Serviciul de Medicină Legală Buzău, el ar fi murit din cauza unei complicații severe: tromboembolism pulmonar – un cheag de sânge i-a blocat o arteră pulmonară. Astfel de riscuri există în cazul pacienților imobilizați la pat.

Denisa, iubita lui Gabriel, a fost alături de el până când și-a dat ultima suflare. Tânăra și-a condus cu greu iubitul pe ultimul drum, abia ținându-se pe picioare. În tot acest timp a ținut în brațe un ursuleț pe care Gabriel i-l oferise cadou. Imaginile durerii au devenit virale în mediul online.

„Offf Denisa in loc sa îl conducă la altar la biserica pe Gabriel să își facă nunta 😭 îl conduce la cimitir in ultimul lui drum , distrusă de durere, iubita lui Gabriel îi duce ursulețul pe care l-a primit cadou de la el cu lacrimi în ochi 🙏😭😭😭 doamne avea viață înainte 😭😭 prea tânăr , prea devreme 🙏😭 Dumnezeu sa îl odihnească în pace 🙏”, este mesajul care apare în dreptul fotografiilor cu Denisa.

CITEȘTE ȘI:

Legătura neștiută dintre moartea lui Gabriel Bumbăcea și Ștefania Szabo: ”Cel vinovat trebuie să răspundă”

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Gabriel Bumbăcea a ajuns acasă. Ambulanța a fost chemată de urgență: familia a cedat!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ea este Mara, femeia pentru care Iustin HVNDS a vrut să plece de la Survivor. Cum i-a apărut în vis
Știri
Ea este Mara, femeia pentru care Iustin HVNDS a vrut să plece de la Survivor. Cum i-a apărut…
Sandra Mutu, femeia care l-a „cumințit” pe Adi Mutu. Povestea fostei Miss România care a adus echilibrul în viața Briliantului
Știri
Sandra Mutu, femeia care l-a „cumințit” pe Adi Mutu. Povestea fostei Miss România care a adus echilibrul în…
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
Mediafax
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40...
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre”
Gandul.ro
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”
Adevarul
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă...
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu
Digi24
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem...
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Mediafax
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să...
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul pe care s-ar baza
Digi 24
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul...
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezerve
Digi24
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține...
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele tale să fi fost furate.
go4it.ro
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele...
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre”
Gandul.ro
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ea este Mara, femeia pentru care Iustin HVNDS a vrut să plece de la Survivor. Cum i-a apărut în vis
Ea este Mara, femeia pentru care Iustin HVNDS a vrut să plece de la Survivor. Cum i-a apărut în vis
Sandra Mutu, femeia care l-a „cumințit” pe Adi Mutu. Povestea fostei Miss România care a adus echilibrul ...
Sandra Mutu, femeia care l-a „cumințit” pe Adi Mutu. Povestea fostei Miss România care a adus echilibrul în viața Briliantului
Cel mai tare test de personalitate | Alege un drum! Calea aleasă îți va spune cum reacționezi sub ...
Cel mai tare test de personalitate | Alege un drum! Calea aleasă îți va spune cum reacționezi sub presiune
Punem pariu că nu știi din câte insule este formată Filipine? Hai să vedem dacă ai ghicit
Punem pariu că nu știi din câte insule este formată Filipine? Hai să vedem dacă ai ghicit
Misteriosul Banksy revine! O nouă operă de artă a apărut din senin pe zidurile Londrei!
Misteriosul Banksy revine! O nouă operă de artă a apărut din senin pe zidurile Londrei!
S-a depășit recordul! La Survivor 2026 a intrat cel mai bătrân concurent din istoria show-ului
S-a depășit recordul! La Survivor 2026 a intrat cel mai bătrân concurent din istoria show-ului
Vezi toate știrile
×