Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Gabriel Bumbăcea a ajuns acasă. Ambulanța a fost chemată de urgență: familia a cedat!

Durere fără margini în familia lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani ce și-a dat ultima suflare pe un pat de spital. Sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia a ajuns acasă, iar familia a cedat când l-a văzut așa. Mama, tatăl, sora și iubita lui Gabriel sunt copleșiți de suferință. A fost nevoie de intervenția unei ambulanțe.

Gabriel a fost implicat într-un accident rutier ce a avut loc în cea de-a doua zi a anului, pe un drum din județul Buzău. Acesta se afla în calitate de pasager într-un autoturism care a intrat în coliziune frontală cu o altă mașină. În urma impactului, tânărul a ajuns la spital însă rănile suferite nu îi puneau în pericol viața. Acesta suferise o fractură la picior și avea nevoie de intervenție chirurgicală. Însă, operația nu a mai avut loc, căci Gabriel s-a stins din viață.

Familia lui Gabriel Bumbăcea, sfâșiată de durere

Rezultatele autopsiei efectuate la Serviciul de Medicină Legală Buzău arată că decesul a survenit pe fondul unui tromboembolism pulmonar. Mai exact, se pare că un cheag de sânge s-a extins și a provocat o hemoragie care a blocat arterele pulmonare, ceea ce a dus la decesul acestuia. În urma celor întâmplate, familia și iubita lui Gabriel fac acuzații grave la adresa medicilor.

Astăzi, 8 ianuarie, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Gabriel a ajuns acasă, iar tânărul urmează să fie condus pe ultimul drum. Momentul a fost unul sfâșietor pentru întreaga familie. Mama și iubita tânărului au fost îngenuncheate de durere și chiar a fost nevoie de intervenția unui ambulanțe. Membrii familiei au cedat când l-au văzut pe Gabriel în sicriu.

Iubita lui Gabriel face acuzații grave

După ce a fost internat la spitalul din Buzău, Gabriel a fost vizitat de familie și de iubita lui, Denisa. La scurt timp, tânăra l-ar fi găsit în comă și acum face acuzații grave. Aceasta îi condamnă pe medici și cere să se facă dreptate pentru iubitul ei.

„Vă rog, fiți lângă mine și distribuiți, să se ajungă unde trebuie, să nu mai moară oameni cu zile. Vă rog!!! Dacă se întâmplă ceva cu mine sau cu familia mea, vreau să știți că s-a întâmplat, pentru că am încercat, cu toată puterea mea, să fac dreptate. Vor să mușamalizeze. Știu din toate părțile că vreți să mă distrugeți și să tac, dar nu înainte ca România să știe adevărul! Sunt zeci, poate sute de oameni în situația mea și îmi scriu că și-au pierdut copilașii după ore întregi de ignoranță. Vă rog, orice funcții aveți, oricine pune presiune și de oriunde vin aceste directive, fiți curajoși și gândiți-vă la judecata de apoi, nu doar la tribunal. Îmi cer iertare tuturor pe care i-am deranjat, dar nu pot să tac, pentru că am fost martoră la tot și NU POT TRĂI CU ASTA PE CONȘTIINȚĂ”, a spus iubita lui Gabriel, în mediul online.

