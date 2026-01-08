Acasă » Știri » Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt

De: Anca Chihaie 08/01/2026 | 16:55
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou /Foto: Il Gazzettino

Un caz extrem de grav zguduie comunitatea românilor din Italia, după ce un tânăr moldovean în vârstă de 25 de ani a fost găsit mort într-o zonă izolată din provincia Veneția. Iată cum s-a întâmplat!

Descoperirea macabră a avut loc la finalul anului, chiar în data de 31 decembrie, iar ancheta desfășurată de autoritățile italiene a scos rapid la iveală elemente care indică o crimă violentă. Circumstanțele în care a murit tânărul, dar mai ales identitatea principalului suspect, au transformat cazul într-unul cu impact major.

Ce detalii ies la iveală în cazul lui Sergiu

Victima, Sergiu Țârnă, locuia și muncea în Italia. În seara dispariției, acesta își încheiase tura la un local unde lucra ca ospătar sau barman. Ulterior, ar fi plecat în oraș, iar ultimele ore din viața sa rămân, în mare parte, neclare. Trupul neînsuflețit a fost descoperit după aproximativ 12 ore, întins pe un câmp din localitatea Mira, o zonă situată la limita administrativă cu orașul Veneția, aproape de canalul Naviglio del Brenta.

Cadavrul a fost observat întâmplător de un fotograf care se afla în zonă. La sosirea forțelor de ordine, anchetatorii au constatat că tânărul era îmbrăcat în haine negre, similare unei uniforme de lucru din domeniul ospitalității. Asupra sa au fost găsite portofelul, actele de identitate și două telefoane mobile, ceea ce a exclus din start ipoteza unui jaf. Poziția corpului și rana gravă din zona tâmplei au ridicat suspiciuni clare de omor.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru crimă, iar investigațiile au fost preluate de carabinieri. Primele cercetări au indicat faptul că moartea nu a fost accidentală. Specialiștii iau în calcul mai multe variante privind arma crimei, inclusiv folosirea unei arme de foc de la mică distanță sau aplicarea unei lovituri extrem de violente cu un obiect dur ori ascuțit. Leziunea suferită de victimă a fost considerată incompatibilă cu o simplă cădere sau cu un incident întâmplător.

