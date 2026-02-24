Acasă » Știri » Cât costă să trăiești în Spania. Un român a spus care este suma minimă necesară în fiecare lună

De: Denisa Crăciun 24/02/2026 | 12:40
Cât costă să trăiești în Spania. Un român a spus care este suma minimă necesară în fiecare lună
Mulți români pleacă peste hotare pentru a duce o viață mai bună. Cei mai mulți se duc în Italia sau Spania. Chiar dacă traiul este mai bun și salariile sunt mai mari, și acolo trebuie să scoți destui bani din buzunar pentru a trăi. 

Salariile în alte țări pot fi mai mari decât în România. Din acest motiv, mulți aleg să plece pentru a-și câștiga existența. Cei care pleacă ajung să stea peste hotare ani întregi, iar în acest mod își fac acolo o nouă viață. Cu toate că sunt invidiați de unii conaționali pentru că primesc mulți bani, cheltuielile lor sunt pe măsură.

Un român stabilit în Spania a dezvăluit cât costă chiria unde stă, dar și care sunt celelalte costuri pe care le are lună de lună. Mihai a explicat pe pagina lui de Facebook că cei mai mulți bani se duc pe chirie și pe facturi. Mâncarea poate costa lunar până la 300 de euro. Acesta a explicat care sunt prețurile la carburanți, dar și cât costă o călătorie cu transportul în comun.

Câți bani scoți din buzunar dacă locuiești în Spania

Românul stabilit în Spania a spus că o chirie cu toate cele necesare costă în jur de 700 de euro pe lună. Un apartament cu mai multe camere poate să coste și mai mult, între 800 și 900 de euro pe lună, chiria fiind principala cheltuială, dar și cea mai mare. Facturile sunt și ele printre cele mai costisitoare elemente când vine vorba despre un trai în Spania. Bărbatul spune că pentru factura la curent pe timpul verii plătește de la 90 până la 120 de euro. Iarna, în schimb, acesta achită aproape 80 de euro.

Prețul pentru mâncare este și el mare. Mihai a explicat că un coș de cumpărături cu alimente de bază poate să coste până la 50 de euro pe săptămână. Pe de altă parte, dacă mănânci în oraș, suma poate crește.

„Un coș normal la Mercadona poate să coste până la 50 de euro pe săptămână, asta dacă consumi mâncare în cantitate să spunem normală. Dacă mănânci afară, o cafea costă între 1 euro și 40 sau și 50 de cenți până la 2 euro, un sanwich între 3 și 4 euro, iar meniul zilei costă între 10 și 15 euro. Asta duce la un total lunar între 200 și 300 de euro, bineînțeles că depinde de fiecare”, a spus bărbatul.

Transportul în comun poate să coste în jur de 1,40 de euro. Același preț este și la benzină, iar costul pe lună poate varia între 80 și 120 de euro.

„Ca să trăiești în sudul Spaniei fără stres îți trebuie un minim de 1000-1200 de euro pe lună. Dacă vrei confort, liniște și să nu stai să nu mergi fiecare cent, îți trebuie undeva la 1400 de euro lunar pentru o singură persoană. Atât costă Spania reală”, susține românul pe Facebook.

