De: Redacția CANCAN 24/02/2026 | 13:20
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB a învins fără prea mari emoții Metaloglobus, scor 4-1, și păstrează în continuare șanse de calificare în play-off. Roș-albaștrii nu mai stau doar la mâna lor, ci au nevoie de jocul rezultatelor celorlalte echipe, dar sunt și obligați să câștige toate meciurile până la final.

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie cu Metaloglobus, dar probleme cu fanii: culise din Peluza Nord. Invitații zilei sunt Vlad Achim, Ioan Vermeșan și Luca Szimionaș.

În partida cu Metaloglobus a debutat și israelianul Ofri Arad, care a marcat un gol ce i-a fost însă anulat, iar la pauză a fost înlocuit cu Baba Alhassan. Doar 2.456 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la meciul cu Metaloglobus. Fanii roș-albaștrilor sunt nemulțumiți de rezultatele echipei din ultima vreme, însă și Peluza Nord a fost mai mult goală. Acolo se întâmplă lucruri extrem de interesante și vă vom dezvălui culisele lipsei ultrașilor în această seară la EXCLUSIV FCSB, de la ora 16:45.

Invitații de astăzi sunt Robert Panduru, Vlad Achim – fost mijlocaș la FCSB, Ioan Vermeșan – proaspăt debutant în Serie A, și Luca Szimionaș, ultimii doi fiind jucători doriți în această iarnă de FCSB și Dinamo.

Discutăm cu aceștia de la ora 16:45, live la EXCLUSIV FCSB, emisiune unde și voi veți putea participa direct prin întrebările pe care le veți pune invitaților pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

