De ce a acceptat Florin Prunea să participe la Desafio: Aventura la 57 de ani. Motivul real a fost dezvăluit

De: Denisa Crăciun 24/02/2026 | 14:26
Florin Prunea, fostul portar legendar al echipei Dinamo, a intrat în concursul Desafio: Aventura de la PRO TV. Acesta face parte din echipa Norocoșilor și, recent, a povestit cum a avut curajul să accepte această provocare la vârsta de 57 de ani.

Emisiunea Desafio: Aventura, difuzată pe Pro TV, este un real succes. În cadrul concursului au intrat foarte mulți concurenți îndrăgiți de fani. Printre aceștia se numără și fostul portar al echipei Dinamo, Florin Prunea. El are vârsta de 57 de ani și a avut curajul să plece în Thailanda pentru emisiune.

Fostul fotbalist a intrat în show-ul care îi poate aduce premiul de 150.000 de euro și a povestit în cadrul unui interviu cum a avut curajul de a face asta. Acesta a mai povestit și despre alianțele, prieteniile, dar și dușmanii pe care și i-a făcut în cadrul celebrei emisiuni.

Ce l-a făcut pe Florin Prunea să accepte provocarea

Surpriză de proporții la Desafio. Cine va fi eliminat diseară – nimeni nu se aștepta. Foto: captură Pro TV

Fostul portar a declarat în timpul unui interviu că, atunci când a primit oferta de a intra în competiție de la producătorii PRO TV, nu era sigur dacă să accepte. După ce a văzut despre ce este vorba, a spus „Da!” fără să stea pe gânduri și nu a regretat deloc. Tot el spune că fanii sunt bucuroși să vadă oameni ca el pentru că sunt deschiși, iar competiția pentru fotbaliști este ceva cu care sunt obișnuiți. În timpul concursului acesta a dezvăluit că a slăbit foarte mult într-un timp scurt.

„Când am primit telefonul de la PRO TV, eram nesigur dacă să accept sau nu, însă când am văzut despre ce este vorba, am zis de ce să nu accept așa o provocare. Nu eram foarte bine pregătit, dar mi-a fost mai ușor după ce am trăit în pustiu, pentru că am slăbit foarte mult și foarte repede”, a declarat Florin Prunea.

Acesta spune că cel mai dificil pentru el a fost să stea fără mâncare, dar și vremea din Thailanda.

„Foametea și condițiile meteo au fost cele mai grele de suportat, mai ales cât timp am stat în pustiu”, a spus fostul portar.

Ce prieteni și dușmani și-a făcut Florin Prunea la Desafio

Acesta a mărturisit că în timpul emisiunii a legat prietenii, dar și-a făcut și rivali. Acesta spune că IAN este cel mai apropiat de el, iar cu Dumbo ține legătura și acum. Pe de altă parte, cu Alina Oprea, o altă concurentă a emisiunii, nu s-a înțeles atât de bine.

„Da, bineînțeles că mi-am făcut prieteni în competiție. Chiar ieri am fost la masă cu IAN, unde am stat amândoi toată după-amiaza să bem un pahar de vin și să depănăm amintiri. Și cu Dumbo vorbesc tot timpul la telefon. Dar, totodată, cred că mi-am făcut și dușmani. Spre exemplu, Alina Oprea, din câte am văzut la testimoniale. În rest, m-am înțeles foarte bine cu toată lumea. Am rămas prieten cu toți”, a adăugat acesta pentru Click!

El a mai spus despre emisiune că nu a considerat concursul un reality-show, ci un test de supraviețuire.

