Orașul din România cu cei mai fericiți bărbați

Cluj-Napoca, orașul în care bărbații se bucură de cel mai înalt nivel de fericire. Iată care sunt principalele motive!

Potrivit barometrului City Index 2025, Cluj-Napoca continuă să se remarce drept orașul din România în care bărbații raportează cel mai înalt nivel de satisfacție și bunăstare personală. Pentru al doilea an consecutiv, capitala Transilvaniei ocupă prima poziție în top, consolidându-și reputația de metropolă echilibrată și dinamică, unde viața profesională și cea personală coexistă armonios.

Factorii care contribuie la această poziție privilegiată sunt multipli și interconectați. Economia vibrantă a orașului se reflectă în salariile ridicate și oportunitățile variate de carieră, mai ales în sectorul IT, unde Cluj-Napoca s-a dezvoltat ca un hub tehnologic de anvergură regională și internațională. Aici, start-up-urile, firmele multinaționale și companiile inovative coexistă, creând un ecosistem prielnic pentru cei care doresc să construiască sau să accelereze o carieră în domenii competitive și inovatoare.

Educația reprezintă un alt pilon esențial. Cluj-Napoca găzduiește unele dintre cele mai prestigioase universități din România, atrăgând tineri talentați din întreaga țară și din străinătate. Această concentrare de studii superioare nu doar că stimulează nivelul cultural și intelectual al orașului, dar creează și oportunități de networking și dezvoltare personală pentru cei aflați la începutul carierei sau pentru profesioniștii care caută continuu să-și perfecționeze abilitățile.

Dincolo de economie și educație, atmosfera orașului și oferta sa culturală și socială contribuie semnificativ la nivelul de fericire raportat de bărbați. Cluj-Napoca se distinge printr-un “vibe” urban apreciat pentru dinamism și diversitate. Festivaluri de talie internațională, precum Untold sau Electric Castle, atrag anual zeci de mii de participanți, transformând orașul într-un punct de întâlnire al culturii, muzicii și experiențelor sociale. Cafenelele, barurile, cluburile și spațiile de co-working creează un mediu propice atât relaxării, cât și construirii de relații personale și profesionale.

