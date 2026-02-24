Acasă » Știri » Laura Crișan, femeia acuzată că l-a ucis pe celebrul afacerist din Arad, a primit o nouă lovitură! I se cer daune morale în valoare de jumătate de milion de euro

Laura Crișan, femeia acuzată că l-a ucis pe celebrul afacerist din Arad, a primit o nouă lovitură! I se cer daune morale în valoare de jumătate de milion de euro

24/02/2026 | 16:36
Laura Crișan, femeia acuzată că l-a ucis pe celebrul afacerist din Arad, a primit o nouă lovitură! I se cer daune morale în valoare de jumătate de milion de euro
Laura Crișan, dusă la Parchet. Sursa foto: Inquam/Octav Ganea

Scandalul care zguduie familia Crișan din Arad a căpătat o nouă dimensiune. Laura Crișan, fiica afaceristului Ioan Crișan, se confruntă acum cu o acțiune în instanță. Procesul civil vizează acordarea de daune morale în valoare de 500.000 de euro, ca urmare a suferințelor provocate de evenimentele dramatice care au afectat familia în ultimii ani.

Cazul a început să atragă atenția publicului în 2021, când Ioan Crișan, un cunoscut afacerist din Arad, a fost ucis într-un atac planificat. Ancheta a relevat că sub mașina victimei fusese amplasată o bombă artizanală, detonată în momentul în care afaceristul a încercat să pornească autoturismul. Procurorii au calificat fapta drept omor cu premeditare, declanșând o anchetă penală complexă, care continuă și astăzi.

Ce se întâmplă acum cu fiica afaceristului

În cadrul dosarului penal, Laura Crișan a fost plasată sub măsuri preventive, fiind acuzată că ar fi implicată în planificarea și punerea în aplicare a crimei. Cazul a devenit rapid unul de notorietate, atrăgând atenția mass-media și generând dezbateri intense privind dinamica familiei și legăturile din lumea afacerilor arădene.

În paralel, fiica Laurei Crișan a deschis un proces civil împotriva mamei sale, cerând daune morale semnificative. Documentele instanței indică o sumă de 500.000 de euro, justificată prin suferințele și impactul emoțional resimțit de fiică din cauza evenimentelor recente și a tensiunilor persistente în familie. Acțiunea aduce în prim-plan o ruptură profundă între mamă și fiică, evidențiind problemele de comunicare și conflictul intern din familia Crișan.

Această acțiune civilă vine într-un context deja tensionat, în care dosarul penal continuă cu expertize, termene succesive și investigații complexe. Fiica Laurei Crișan își caută dreptatea prin intermediul instanței, iar cererea de despăgubiri evidențiază efectele pe termen lung ale tragediei asupra membrilor familiei și asupra relațiilor lor interpersonale.

CITEȘTE ȘI: Cu ce avere a rămas Laura Crișan după ce a ordonat uciderea tatălui

CITEȘTE ȘI: De ce a fost eliberată Laura Crișan, de fapt. Ce le lipsește procurorilor de la dosar

 

