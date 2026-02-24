Acasă » Știri » Detalii uluitoare despre șoferul care a intrat pe contrasens și i-a ucis pe Cătălina și Dan Popa. O fetiță de doar 6 ani a rămas acum orfană

De: Alina Drăgan 24/02/2026 | 16:35
Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului tragic din Brăila. Se pare că șoferul de 35 de ani care a provocat accidentul în care Cătălina și Dan au murit, iar fiica lor a fost rănită, fusese condamnat cu aproximativ un an și jumătate în urmă la închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului. Mai mult, acesta mai fusese protagonistul unui alt accident ce a avut loc în luna ianuarie.

Un accident grav a avut loc ieri, 23 februarie, în Brăila. Două mașini s-au ciocnit frontal între localitățile Lacu Sărat și Silistraru. Într-una dintre mașini se aflau trei persoane: un bărbat, soția sa și fiica lor, în vârstă de 6 ani. Din păcate, la sosirea echipajelor, cei doi adulți se aflau în stop cardio-respirator și nu au mai răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

Fetița cuplului și șoferul care a provocat accidentul au scăpat teferi, alegându-se doar cu răni ușoare.

În urma accidentului din Brăila, Cătălina și soțul ei, Dan, și-au pierdut viața. Acum, au apărut noi detalii în acest caz. Se pare că vinovatul fusese condamnat cu aproximativ un an și jumătate în urmă la închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului.

În contextul condamnării sale din iunie 2024, acesta fusese trimis în judecată pentru că, în iulie 2022, a condus în Ibrianu, comuna Grădiștea, sub influența băuturilor alcoolice. Conform motivării Judecătoriei Făurei, bărbatul fusese condamnat la 1 an cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani.

Iar accidentul soldat cu ucidere din culpă s-a petrecut la 1 an și 4 luni după ce condamnarea a rămas definitivă, în timpul termenului de supraveghere. De asemenea, în sentința din 2024 se precizează că șoferul nu era recidivist și că încălcarea legii a reprezentat „o întâmplare nefericită”.

„Atitudinea dovedită în cursul procesului penal au creat convingerea fermă judecătorului că evenimentul ce face obiectul prezentului dosar penal este unul punctual, accidental, fiind mai degrabă o întâmplare nefericită ce nu caracterizează conduita de zi cu zi a inculpatului”, a precizat judecătorul în motivare.

De menționat este că bărbatul a mai fost implicat într-un alt accident în data de 15 ianuarie, pe DN 2B, când s-a răsturnat cu mașina. Atunci el a alertat singur poliția prin apel la 112, iar incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Cătălina și Dan, doi soți din Brăila, au murit într-un accident rutier cumplit. Fetița lor de 6 anișori a ajuns la spital

Influenceriță din România, implicată într-un accident rutier. A ajuns la spital după impact: ”Mă durea foarte tare capul”

