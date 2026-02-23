Acasă » Știri » Cătălina și Dan, doi soți din Brăila, au murit într-un accident rutier cumplit. Fetița lor de 6 anișori a ajuns la spital

Cătălina și Dan, doi soți din Brăila, au murit într-un accident rutier cumplit. Fetița lor de 6 anișori a ajuns la spital

De: Alina Drăgan 23/02/2026 | 23:23
Cătălina și Dan, doi soți din Brăila, au murit într-un accident rutier cumplit. Fetița lor de 6 anișori a ajuns la spital
Cătălina și Dan și-au pierdut viața în accidentul din Brăila
Tragedie de proporții în Brăila! O familie a fost distrusă în urma unui grav accident rutier. Un bărbat și soția lui și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a fost lovită frontal de un autoturism care a intrat pe contrasens. Alături de ei se afla și fetița lor de numai 6 ani, care a scăpat cu viață și a fost transportată de urgență la spital, însă va crește acum fără niciunul din părinți.

Un accident grav a avut loc astăzi, 23 februarie, în Brăila. Două mașini s-au ciocnit frontal între localitățile Lacu Sărat și Silistraru. Într-una dintre mașini se aflau trei persoane: un bărbat, soția sa și fiica lor, în vârstă de 6 ani.

Echipajele de salvare au intervenit la fața locului cu o autospecială de descarcerare, o ASAS și o ambulanță SMURD. Din păcate, la sosirea echipajelor, cei doi adulți se aflau în stop cardio-respirator și nu au mai răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

Grav accident rutier în Brăila

Cătălina și Dan și-au pierdut viața în accidentul din Brăila

Fiica celor doi soți care au murit în accidentul din Brăila a scăpat cu viață. Micuța se află în afara pericolului și a fost transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. De asemenea, la unitatea medicală a fost dus și șoferul celeilalte mașini implicate în accident. Bărbatul a fost găsit în stare conștientă.

Deși fiica lor a scăpat cu viață ca printr-o minune, pentru Dan și Cătălina nu s-a mai putut face nimic. Aceștia și-au pierdut viața în teribilul accident și nu o să mai apuce să își vadă fetița crescând. Ei se îndreptau către casă când au fost izbiți violent de un autoturism ce a intrat pe contrasens.

Cătălina și Dan și-au pierdut viața în accidentul din Brăila /Foto: Facebook

Familia acestora este distrusă de durere. Cătălina s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani. Ea era profesoară de geografie la Liceul Teoretic „Panait Cerna” din oraș. Soțul ei avea 45 de ani și era polițist de penitenciar la Centrul de Detenție pentru Minori din Tichilești.

Șoferul în vârstă de 35 de ani, care a provocat accidentul, a scăpat teafăr. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

„Din primele date obţinute de poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier ajunşi la faţa locului, se pare că, în timp ce se deplasa pe DN2B, dinspre Brăila către Buzău, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Făurei-Sat, ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un autoturism ce se deplasa pe sensul opus de mers, condus de un bărbat de 45 de ani, în care se aflau pasageri o femeie 40 de ani şi o minoră de 6 ani, toţi din municipiul Brăila”, a transmis IPJ Brăila.

×