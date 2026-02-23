Acasă » Știri » Influenceriță din România, implicată într-un accident rutier. A ajuns la spital după impact: ”Mă durea foarte tare capul”

Influenceriță din România, implicată într-un accident rutier. A ajuns la spital după impact: ”Mă durea foarte tare capul”

De: Alina Drăgan 23/02/2026 | 18:09
Betty, implicată într-un accident rutier /Foto: Instagram
Una dintre influencerițele din România, iubită de o mulțime de adolescenți, a fost recent implicată într-un accident rutier. În urma celor întâmplate, aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns la spital. Cum s-a întâmplat totul? Șoferul care a accidentat-o avea permisul expirat.

Beatrice Dumitru, sau Betty cum este cunoscută în mediul online, a trecut recent prin momente de panică. Se pare că tânăra a fost implicată într-un accident rutiere în Capitală. Mai exact, aceasta a dat prioritate unui pieton, când a fost izbită din spate de un alt autoturism.

Betty, implicată într-un accident rutier

Impactul nu a fost unul grav, însă imediat după a început haosul. Pentru că șoferul care a accidentat-o avea permisul expirat, acesta a refuzat să îi dea actele, așa că la fața locului au ajuns oamenii legii, dar și o ambulanță.

„Vreau să vă povestesc ce s-a întâmplat. O să vorbesc mai greu, dar o să vă povestesc acum. Astăzi eram și eu pe la Piața Dorobanți și am făcut și eu o frână de motor să las pietonul să treacă. Un om din spatele meu, cred că stătea pe telefon, s-a decis să mă pupe în fundul mașinii și m-am dat jos și i-am spus să facem amiabilă. Omul a plecat de la locul accidentului, eu am rămas acolo ca tâmpita.

I-am spus că sun la poliție, că el nu a vrut să îmi dea actele lui, mi-a spus că permisul lui este expirat și că nu poate să îmi dea actele lui. A venit poliția, a venit Salvarea pentru că pe mine mă durea foarte tare capul că din impact am dat foarte tare cu capul, eu având centura de siguranță, a venit poliția ne-a testat pentru alcool, a ieșit 0 la amândoi”, a mărturisit Betty.

Betty, implicată într-un accident rutier

„Mă durea foarte tare”

La scurt timp după incident, influencerița a mers la spital pentru a fi fost supusă mai multor controale medicale pentru a se asigura că nu a suferit leziuni serioase. Aceasta acuza durei mari de cap și de gât.

„Acum am venit la Floreasca pentru niște investigații amănunțite să nu am ceva, pentru că deja mă durea foarte tare. Mi-au dat jos gulerul, dar mi-au recomandat să îmi cumpăr unul mai moale ca să pot să și dorm cu el pentru că am rămas cu niște dureri de la impact. Mi-au dat și câteva pastile, acum mă duc să declar accidentul la accidente ușoare”, le-a mai spus Betty fanilor săi din mediul online.

