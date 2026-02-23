Acasă » Știri » Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum au salvat-o medicii

Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum au salvat-o medicii

De: Anca Chihaie 23/02/2026 | 18:18
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum au salvat-o medicii
Lindsey Vonn/social media

Starea de sănătate a legendarei schioare americane Lindsey Vonn a cunoscut o evoluție favorabilă după accidentarea gravă suferită în proba de coborâre din cadrul Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, unde sportiva a trecut prin momente critice ce au pus în pericol integritatea piciorului afectat. După aproape două săptămâni petrecute în spital, perioadă în care a fost imobilizată la pat, aceasta a fost externată și transferată într-o unitate de cazare, un pas important în procesul de recuperare.

Accidentarea a avut loc în timpul unei curse de mare viteză, într-un context competițional extrem de solicitant. Impactul a produs leziuni severe la nivelul membrului inferior, situația fiind considerată inițial de o gravitate excepțională. Medicii au intervenit rapid, iar intervenția chirurgicală complexă, care a durat aproximativ șase ore, a avut ca obiectiv principal salvarea piciorului. Operația a implicat stabilizarea structurilor osoase afectate și reconstrucția elementelor deteriorate, intervenția fiind considerată decisivă pentru evitarea amputării.

„În sfârșit am ieșit din spital. După aproape două săptămâni în care am stat într-un pat de spital aproape complet imobilizată, sunt suficient de bine pentru a mă muta la hotel. Nu este încă acasă, dar este un pas uriaș. Mulţumesc medicului Tom Hackett care mi-a salvat piciorul şi nu mi l-a amputat. A fost o operaţie de 6 ore. Sunt foarte norocoasă şi, de asemenea, foarte recunoscătoare”, a transmis sportiva.

Cum se simte acum Lindsey Vonn

În perioada de spitalizare, sportiva a fost monitorizată permanent, evoluția fiind atent urmărită de o echipă medicală multidisciplinară. Recuperarea imediată după operație a fost una dificilă, caracterizată prin imobilizare completă și tratamente intensive pentru controlul durerii și prevenirea complicațiilor postoperatorii. Stabilizarea stării generale a permis ulterior externarea, marcând începutul unei noi etape, axată pe recuperarea funcțională.

Prima etapă vizează trecerea graduală de la utilizarea scaunului cu rotile la deplasarea asistată cu cârje, proces estimat să dureze câteva săptămâni, în funcție de răspunsul organismului la tratament. Vindecarea completă a structurilor osoase este estimată la aproximativ un an, timp în care sportiva va urma terapii specializate pentru redobândirea mobilității și forței musculare.

„Acum mă voi concentra pe reabilitare și pe progresul de la scaunul cu rotile la cârje, în câteva săptămâni. Va dura aproximativ un an pentru ca toate oasele să se vindece, iar apoi voi decide dacă vreau să scot toate elementele de metal sau nu, după care voi intra din nou în operație pentru a-mi repara în cele din urmă ligamentul încrucișat anterior (ACL)”, a precizat ea.

Bărbat de 69 de ani din București, găsit mort în apartament. Ar fi fost înjunghiat de 200 de ori. Poliția l-a prins pe făptaș

Doliu în lumea fotbalului! Un sportiv de doar 25 de ani a fost găsit mort în garajul său. Polițiștii suspectează o sinucidere

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”
Știri
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta…
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România
Știri
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și…
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
go4it.ro
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în ...
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în ...
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Influenceriță din România, implicată într-un accident rutier. A ajuns la spital după impact: ”Mă ...
Influenceriță din România, implicată într-un accident rutier. A ajuns la spital după impact: ”Mă durea foarte tare capul”
Vezi toate știrile
×