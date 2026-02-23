Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum au salvat-o medicii

Starea de sănătate a legendarei schioare americane Lindsey Vonn a cunoscut o evoluție favorabilă după accidentarea gravă suferită în proba de coborâre din cadrul Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, unde sportiva a trecut prin momente critice ce au pus în pericol integritatea piciorului afectat. După aproape două săptămâni petrecute în spital, perioadă în care a fost imobilizată la pat, aceasta a fost externată și transferată într-o unitate de cazare, un pas important în procesul de recuperare.

Accidentarea a avut loc în timpul unei curse de mare viteză, într-un context competițional extrem de solicitant. Impactul a produs leziuni severe la nivelul membrului inferior, situația fiind considerată inițial de o gravitate excepțională. Medicii au intervenit rapid, iar intervenția chirurgicală complexă, care a durat aproximativ șase ore, a avut ca obiectiv principal salvarea piciorului. Operația a implicat stabilizarea structurilor osoase afectate și reconstrucția elementelor deteriorate, intervenția fiind considerată decisivă pentru evitarea amputării.

„În sfârșit am ieșit din spital. După aproape două săptămâni în care am stat într-un pat de spital aproape complet imobilizată, sunt suficient de bine pentru a mă muta la hotel. Nu este încă acasă, dar este un pas uriaș. Mulţumesc medicului Tom Hackett care mi-a salvat piciorul şi nu mi l-a amputat. A fost o operaţie de 6 ore. Sunt foarte norocoasă şi, de asemenea, foarte recunoscătoare”, a transmis sportiva.

Cum se simte acum Lindsey Vonn

În perioada de spitalizare, sportiva a fost monitorizată permanent, evoluția fiind atent urmărită de o echipă medicală multidisciplinară. Recuperarea imediată după operație a fost una dificilă, caracterizată prin imobilizare completă și tratamente intensive pentru controlul durerii și prevenirea complicațiilor postoperatorii. Stabilizarea stării generale a permis ulterior externarea, marcând începutul unei noi etape, axată pe recuperarea funcțională.

Prima etapă vizează trecerea graduală de la utilizarea scaunului cu rotile la deplasarea asistată cu cârje, proces estimat să dureze câteva săptămâni, în funcție de răspunsul organismului la tratament. Vindecarea completă a structurilor osoase este estimată la aproximativ un an, timp în care sportiva va urma terapii specializate pentru redobândirea mobilității și forței musculare.

„Acum mă voi concentra pe reabilitare și pe progresul de la scaunul cu rotile la cârje, în câteva săptămâni. Va dura aproximativ un an pentru ca toate oasele să se vindece, iar apoi voi decide dacă vreau să scot toate elementele de metal sau nu, după care voi intra din nou în operație pentru a-mi repara în cele din urmă ligamentul încrucișat anterior (ACL)”, a precizat ea.

