Acasă » Știri » Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”

Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”

De: Anca Chihaie 23/02/2026 | 18:55
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”
Bunicul Codruței Filip a murit

Cântăreața română Codruța Filip traversează o perioadă dificilă după pierderea bunicului său, cel care a avut un rol important în formarea sa personală și artistică. Bunicul său, Ion, a fost alături de artistă încă din copilărie, oferindu-i sprijin necondiționat și învățături valoroase despre bunătate, răbdare și respect pentru cei din jur. Legătura dintre cei doi a fost deosebit de strânsă, iar pentru Codruța, fiecare vizită la bunicul său reprezenta un moment de bucurie și afecțiune.

Ion, care recent a împlinit vârsta de 93 de ani, a fost sărbătorit de familie la sfârșitul anului trecut printr-o petrecere organizată cu atenție și dragoste. Evenimentul a adunat întreaga familie și a fost un prilej de celebrare a vieții îndelungate și pline de experiențe a bunicului.

Bunicul Codruței Filip a murit

Moartea sa a lăsat un gol profund în viața Codruței Filip, care resimte lipsa unei prezențe constante și a sprijinului oferit de bunicul său de-a lungul anilor. Ion a fost un reper stabil pentru artista, fiind mereu acolo în momentele importante și în perioadele dificile. Afecțiunea și grijile sale au contribuit la modelarea caracterului și a valorilor Codruței, iar dispariția sa reprezintă o pierdere semnificativă atât pe plan personal, cât și emoțional.

„De astăzi bunicul meu frumos și bun nu mai e…. de astăzi, nu va mai avea cine să mă strângă în brațe cu foc și să-mi spună “te iubesc, ai grijă de tine, nepoata bunicului”, de astăzi, nu îl voi mai auzi strigând la poartă de fiecare dată când plec, în urma mașinii, “să mai vii pe la mine!”…
S-a stins din viață cel mai iubit om din lume, bunicul meu Ion… M-a crescut atât de frumos și a avut atât de multă grijă de mine… Mă doare sufletul atât de tare, încât îmi vine să strig la cer, însă știu că a mers intr-un loc mai bun și e acum printre îngeri, vegheat de Dumnezeu, Tatăl nostru.

Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe…ai fost atât de iubit de noi toți și un om atât de bun, de cald, “buni”… Dumnezeu să te ierte și să te țină în dreapta Lui!”, a transmis Codruța Filip.

Legătura dintre Codruța și bunicul său nu a fost doar una de familie, ci și una educativă. Ion a fost un exemplu de bunătate și răbdare, transmițând nepoatei sale lecții importante despre cum să fie un om empatic și atent la cei din jur. În copilărie, fiecare zi petrecută alături de bunicul său era încărcată de învățăminte și momente pline de afecțiune, iar aniversările și ocaziile speciale erau mereu sărbătorite împreună, cu bucurie și cadouri pregătite cu mult drag.

În doi timpi şi trei mişcări, Valentin Sanfira a „spart” câteva sute de lei. I-a făcut în ambiţie soţiei. Codruța Filip nu a avut timp să arunce cu banii

Motivul pentru care Dumbo a decis să participe la Desafio: Aventura: „Soția mea a făcut un infarct și…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România
Știri
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și…
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum au salvat-o medicii
Știri
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum…
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
Gandul.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
go4it.ro
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
Gandul.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în ...
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile ...
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum au salvat-o medicii
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Influenceriță din România, implicată într-un accident rutier. A ajuns la spital după impact: ”Mă ...
Influenceriță din România, implicată într-un accident rutier. A ajuns la spital după impact: ”Mă durea foarte tare capul”
Vezi toate știrile
×