Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”

Cântăreața română Codruța Filip traversează o perioadă dificilă după pierderea bunicului său, cel care a avut un rol important în formarea sa personală și artistică. Bunicul său, Ion, a fost alături de artistă încă din copilărie, oferindu-i sprijin necondiționat și învățături valoroase despre bunătate, răbdare și respect pentru cei din jur. Legătura dintre cei doi a fost deosebit de strânsă, iar pentru Codruța, fiecare vizită la bunicul său reprezenta un moment de bucurie și afecțiune.

Ion, care recent a împlinit vârsta de 93 de ani, a fost sărbătorit de familie la sfârșitul anului trecut printr-o petrecere organizată cu atenție și dragoste. Evenimentul a adunat întreaga familie și a fost un prilej de celebrare a vieții îndelungate și pline de experiențe a bunicului.

Bunicul Codruței Filip a murit

Moartea sa a lăsat un gol profund în viața Codruței Filip, care resimte lipsa unei prezențe constante și a sprijinului oferit de bunicul său de-a lungul anilor. Ion a fost un reper stabil pentru artista, fiind mereu acolo în momentele importante și în perioadele dificile. Afecțiunea și grijile sale au contribuit la modelarea caracterului și a valorilor Codruței, iar dispariția sa reprezintă o pierdere semnificativă atât pe plan personal, cât și emoțional.

„De astăzi bunicul meu frumos și bun nu mai e…. de astăzi, nu va mai avea cine să mă strângă în brațe cu foc și să-mi spună “te iubesc, ai grijă de tine, nepoata bunicului”, de astăzi, nu îl voi mai auzi strigând la poartă de fiecare dată când plec, în urma mașinii, “să mai vii pe la mine!”…

S-a stins din viață cel mai iubit om din lume, bunicul meu Ion… M-a crescut atât de frumos și a avut atât de multă grijă de mine… Mă doare sufletul atât de tare, încât îmi vine să strig la cer, însă știu că a mers intr-un loc mai bun și e acum printre îngeri, vegheat de Dumnezeu, Tatăl nostru. Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe…ai fost atât de iubit de noi toți și un om atât de bun, de cald, “buni”… Dumnezeu să te ierte și să te țină în dreapta Lui!”, a transmis Codruța Filip.

Legătura dintre Codruța și bunicul său nu a fost doar una de familie, ci și una educativă. Ion a fost un exemplu de bunătate și răbdare, transmițând nepoatei sale lecții importante despre cum să fie un om empatic și atent la cei din jur. În copilărie, fiecare zi petrecută alături de bunicul său era încărcată de învățăminte și momente pline de afecțiune, iar aniversările și ocaziile speciale erau mereu sărbătorite împreună, cu bucurie și cadouri pregătite cu mult drag.

