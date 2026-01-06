Acasă » Știri » Motivul pentru care Dumbo a decis să participe la Desafio: Aventura: „Soția mea a făcut un infarct și…”

06/01/2026
Cei 24 de participanți împărțiți în echipele Visătorii, Luptătorii și Norocoșii au intrat în atmosfera competiției odată cu prima probă din Thailanda, în cadrul emisiunii „Desafio: Aventura”, noul format difuzat de PRO TV.

Concurenții au fost puși încă de la început în fața unor provocări care le testează rezistența, adaptabilitatea și spiritul de echipă.

Emisiunea a avut premiera pe 5 ianuarie 2026 și este transmisă în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, atât pe PRO TV, cât și pe platforma VOYO.

Printre cei selectați pentru această aventură se numără și Dumbo (Marius Alexandru), membru al echipei Luptătorii, care a atras atenția prin stilul său direct și prin povestea personală.

Originar din localitatea Agigea, județul Constanța, Dumbo se descrie ca fiind un om al naturii, autentic și obișnuit cu viața în sălbăticie. Acesta a mărturisit că obișnuiește să gătească singur în pădure și că are o pasiune puternică pentru vânătoare, activități care l-au format și l-au determinat să își testeze limitele într-un context competitiv.

În viața de zi cu zi, Marius Alexandru este frizer și deține propriul barber shop, însă dorința de a demonstra ce înseamnă determinarea l-a împins să accepte provocarea „Desafio: Aventura”.

Concurentul spune că își dorește să arate publicului ce înseamnă să fii un bărbat puternic, disciplinat și capabil să își urmeze principiile fără compromisuri.

Marius Alexandru, dezvăluri din viaţa de cuplu

Pe parcursul competiției, Dumbo intenționează să transmită celor din jur o lecție despre masculinitatea autentică, bazată pe caracter, responsabilitate și echilibru. Motivația sa principală pentru a participa în show este însă una profund personală și emoționantă.

„Soția mea a făcut un infarct și i-am promis că voi merge la «Desafio: Aventura». Așa că îmi voi ține promisiunea față de ea”, a declarat acesta înainte de plecarea în Thailanda.

Afirmația subliniază legătura puternică dintre el și familia sa, dar și dorința de a transforma această experiență într-un omagiu pentru partenera lui de viață.

Dumbo are alături de soţia sa doi copii și se consideră un familist convins. Participarea sa în competiția de la PRO TV reprezintă nu doar o provocare personală, ci și un exemplu pentru cei dragi, pe care își dorește să îi inspire prin curaj și perseverență.

