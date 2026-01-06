Acasă » Știri » PRO TV scumpește mult abonamentele Voyo în 2026. Cât vei plăti de la 1 februarie

De: David Ioan 06/01/2026 | 17:12
Începutul anului aduce creşteri asupra abonamentelor la serviciile de streaming. În această categorie se regăseşte şi platforma de streaming Voyo, deţinută de Pro TV.

Ca urmare, preţul unui abonament lunar va creşte de la 4,99 euro la 5,99 euro. Schimbarea va avea loc începând cu luna februarie, iar utilizatorii au fost deja înştiinţaţi.

Platforma aduce utilizatorilor producţii originale precum serialele Cei Trimişi şi TĂTUŢU’, dar şi filme româneşti recent lansate. Totodată, Voyo oferă o varietate de filme cunoscute publicului larg, dar acoperă şi aria sportivă, găzduind competiţii sportive de mare importanţă.

„Avem multe lucruri noi pregătite pentru tine! În perioada următoare, te aşteaptă producţii VOYO Original precum thrillerul poliţist Cei Trimişi, unde adevărul nu e ceea ce pare, continuarea serialului TĂTUŢU’, seria documentar despre Familia Cămătaru, dar şi multe alte titluri îndrăgite.

Pe lângă acestea, vei putea vedea cele mai noi producţii ale cinematografiei româneşti şi filme disponibile exclusiv pe VOYO, la scurt timp după premiera în cinematografe. În plus, pe VOYO vei putea urmări şi anul acesta competiţii sportive de top, de la Premier League şi FA Cup, Ligue 1 şi Coppa Italia, până la NFL şi UFC”, se comunică în anunţul făcut de companie.

Voyo şi-a anunţat deja utilizatorii despre scumpirea abonamentului, motivând această acţiune prin procesul de investire în conţinut şi oferirea unei experienţe cât mai calitative.

„Pentru a continua să investim în conţinutul pe care îl urmăreşti şi să îţi oferim o experienţă tot mai bună, te informăm că începând cu 5 februarie 2026, preţul abonamentului VOYO va fi 5,99 € / lună (TVA inclus). Noul tarif va fi aplicat la prima plată recurentă efectuată începând cu 5 februarie 2026”, este mesajul primit de utilizatorii platformei.

Totodată, Antena Play, platformă gazdă a competiţiilor de Formula 1 şi a meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026, şi-a modificat tarifele încă din vara anului trecut.

Împreună cu aceste schimbări, platforma de streaming oferă abonaţilor două tipuri de abonamente: Standard şi Premium.

Abonamentul Standard în valoare de 7,99 euro pe lună permite vizionare conţinutului pe un singur dispozitiv, în timp ce abonamentul Premium, în valoare de 10,99 euro aduce beneficia precum vizionarea la calitate Full HD şi folosirea a două dispozivitive simultan, condiţia fiind ca acestea să fie aflate în acceaşi locuinţă.

