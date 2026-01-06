Acasă » Știri » Demisie neașteptată la Antena Stars! A plecat toată echipa: ”Nu mai continuăm emisiunea”

Demisie neașteptată la Antena Stars! A plecat toată echipa: ”Nu mai continuăm emisiunea”

De: Irina Vlad 06/01/2026 | 08:49
Demisie neașteptată la Antena Stars! A plecat toată echipa: ”Nu mai continuăm emisiunea”
Dan Capatos / foto: Facebook

După mai bine de 15 ani petrecuți la pupitrul emisiunii XtraNightShow, Dan Capatos și-a făcut „bagajul” și a plecat de la Antenă. Alături de moderator, întreaga echipă din spatele camerelor de filmat a avut de suferit. Iată despre ce este vorba!

Punct și de la capăt! După mai bine de un deceniu petrecut la Antena 1, Dan Capatos și-a făcugt „bagajul” și a părăsit trustul. La început de 2026, moderatorul și-a îndreptat pașii către un nou proiect profesional și marchează o mutare importantă în cariera sa.

Ce se întâmplă cu emisiunea XNS?

Schimbările neașteptate de la începutul acestui an destabilizat întreaga echipă XNS. Zoia Costea, producătoarea emisiunii de la Antena Stars, a transmis oficial că proiectul XtraNightShow a ajuns la final. Dar Dan Capatos nu a plecat singur, ci alături de bunul său prieten și coleg, DJ-ul Silviu Andrei și întreaga echipă din spatele camerelor de filmat.

„Unele povești se încheie ca să facă loc altora noi. Noi, echipa care a produs XtraNightShow, nu mai continuăm emisiunea. Fiecare dintre noi se pregătește pentru următorul pas – ceva mai bun, mai mare, mai adevărat.

Dar un lucru rămâne neschimbat: am fost și vom rămâne cea mai mișto echipă care a fost vreodată pe TV. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Ne revedem curând, în alte povești”, a fost mesajul producătoarei XNS.

sursă foto: Instagram

Nici bine nu a închis ușa după el, că deja Dan Capatos le-a dat „sah-mat” șefilor de la Antenă. Prezentatorul nu a renunțat la presă și s-a alăturat trusutului Arcmedia, în cadrul CANCAN.RO.

”Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust de publishing din România. Dincolo de prietenia care mă leagă, de aproape 30 de ani, de cei care au construit acest trust, am acum ocazia să lucrez alături de ei, pentru a vă oferi împreună o surpriză de proporții, la începutul anului viitor. Pentru mine, de-acum înainte “Totul e Cancan”, ne-a spus Dan Capatos.

Dan Capatos, primele declarații despre plecarea din Antenă! Ce se va întâmpla cu prezentatorul

Motivul pentru care a fost dat afară din Antenă! DJ-ul lui Capatos, trimis în judecată! Riscă până la 2 ani de închisoare

