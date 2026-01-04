Arc peste timp cu Dan Capatos! Top 10 momente virale care au aruncat showbiz-ul în aer

Dan Capatos a făcut istorie în televiziune, cu emisiunile sale care au ținut telespectatorii cu sufletul la gură, dar asta nu mai e noutate pentru nimeni. Elementul-cheie al acestei formule câștigătoare a fost, desigur, moderatorul emisiunii care a reușit să gestioneze situații-limită cu ironie fină, fermitate, măiestrie și experiență, și a menținut controlul chiar și în cele mai tensionate momente. În acest context, CANCAN.RO a realizat un top 10 de senzație, cu momente care au devenit virale și au aruncat showbiz-ul în aer.

Emisiunea lui Dan Capatos a fost unul dintre cele mai longevive show-uri de televiziune din România. Succesul nu a fost întâmplător: combinația între subiectele controversate, invitații de top din showbiz, scandalurile emoționale și abordarea directă a problemelor a captat atenția publicului și a ținut milioane de telespectatori cu sufletul la gură.

Prezentatorul Dan Capatos a gestionat, de fiecare dată, cu tact și umor fiecare situație, iar momentele din cadrul emisiunii sale au rămas în memoria colectivă. Iată cele mai virale episoade ale emisiunii, care au scris istorie în televiziune!

Divorțul dintre Pepe și Oana Zăvoranu

Scandalul dintre Oana Zăvoranu și Pepe nu avea cum să lipsească din topul momentelor marcante. Divorțul lor a fost unul dintre cele mai intens mediatizate și controversate din showbizul românesc, iar emisiunea moderată de Dan Capatos a devenit scena principală a acestui război care a ținut publicul lipit de ecrane și a generat audiențe record. Scandalul a fost amplificat în momentul în care în presă au apărut filmări compromițătoare, iar reacția Oanei a venit în direct. În tot acest haos, Dan Capatos a demonstrat profesionalism și a intervenit la timp pentru a calma spiritele și a opri derapajele.

Oana Zăvoranu și Mărioara Zăvoranu, scandal și împăcare în direct

Acesta nu a fost singurul moment de glorie al Oanei Zăvoranu în emisiunea lui Dan Capatos. Fire vulcanică, actrița nu i-a iertat nici mamei sale eventualele greșeli pe care aceasta le-ar fi făcut.Conflictul dintre vedetă și Mărioara Zăvoranu a atins cote maxime în cadrul emisiunii. Replicile au fost extrem de dure, momentele tensionate, iar telespectatorii au savurat pe nerăsuflate toate episoadele poveștii.

Totuși, unul dintre cele mai emoționante momente a fost împăcarea dintre cele două. Oana a fost cea care a făcut primul pas și și-a cerut iertare în direct de la mama sa, neștiind ce o așteaptă. Ulterior, Dan Capatos a anunțat-o pe vedetă că mama sa este în culise, iar Oana a izbucnit în lacrimi. Momentul în care cele două s-au îmbrățișat a emoționant o țară-ntreagă, iar moderatorul emisiunii a spus: „Din momentul în care am cunoscut-o pe Oana și apoi pe doamna Mărioara Zăvoranu, mi-am impus că voi face totul ca să trăiți această clipă”. Scena a ținut publicul cu sufletul la gură și a demonstrat încă o dată forța emoțională a emisiunii.

Nicolae Guță, rege la emisiunea lui Dan Capatos

Nicolae Guță a fost protagonistul unora dintre cele mai mediatizate scandaluri. Majoritatea dintre acestea au fost legate de relațiile amoroase și conflictele cu fostele partenere. Certurile cu Beyonce de România, Narcisa sau Dana Roba au venit la pachet cu dezvăluiri șocante, spuse în direct.

Unul dintre scandalurile lui Nicolae Guță, intens mediatizat a ajuns și în presa internațională. Conflictul, preluat de tabloide din afara țării, a transformat cazul într-un subiect viral și a adus o expunere majoră emisiunii.

Corneliu Vadim Tudor – Experimentul care a uimit populația

Corneliu Vadim Tudor a devenit rapid un personaj emblematic al emisiunii, datorită prezenței sale constante și energiei incredibile. Fie că venea pentru testele de memorie în direct, moment care a uimit publicul și a adus audiențe record, fie că se certa cu diverse persoane, regretatul politician era unul dintre persoanejele spumoase ale emisiunii.

Corneliu Vadim Tudor, momente virale, în direct

Un alt moment intens din emisiunea moderată timp de 15 ani de Dan Capatos a avut loc când acesta a fost pus față în față cu Anca Cârcu. Când femeia a intrat în platou și a început să îi aducă acuzații, Vadim Tudor și‑a pierdut cumpătul și a început să o jignească, cerându‑i să fie scoasă din emisiune. „Băieții mei, garda mea, scoate-ți **** asta din platou!”, a spus Vadim Tudor vizibil iritat. Dan Capatos a intervenit elegant în disputa celor doi și a cerut câteva momente de publicitate pentru a calma spiritele. Însă replicile lui Corneliu Vadim Tudor sunt amintite și chiar folosite și în ziua de astăzi.

Bianca Drăgușanu, ceartă cu Monica Columbeanu

Una dintre disputele emblematice ale emisiunii a fost cea în care Monica Gabor ( Columbeanu la acea vreme), în perioada în care luase amploare foarte mult prin prisma căsniciei cu Irinel Columbeanu, l-a atacat pe Cătălin Botezatu și a făcut câteva comentarii acide la adresa lui. Șatena nu a ținut cont de faptul că în platou se afla și Bianca Drăgușanu care, la acel moment era, asistenta tv a emisiunii, dar și iubita lui Cătălin Botezatu. Bianca a intervenit spunând: „Vorbește de Cătălin ca și cum eu aș fi o plantă în viața lui!”. Monica nu s-a lăsat intimidată și a declarat că nu a înțeles intervenția blondei. După acest schimb de replici, conflictul s-a stins, însă momentul a rămas în memoria tuturor.

Daniela Crudu, scene hot, după ce a fost hipnotizată de Mircea N. Stoian

Unul dintre momentele care vor rămâne întipărite în memoria colectivă este cel în care Mircea N. Stoian, co-prezentatorul lui Dan Capatos, a încercat un exercițiu de hipnoză cu Daniela Crudu. Acesta ar fi poruncit ca asistenta tv să renunțe la lenjerie, lucru pe care l-a și făcut. După ce Mircea N. Stoian a bătut din palme, jucăușa Daniela și-a scos lenjeria, iar la un moment dat, spre uimirea tuturor i-a pus-o jurnalistului pe cap. Momentul a stârnit valuri de aplauze, dar și hohote de râs.

Serghei Mizil, ceartă cu fiica celebrei Carmen Harra

Sigur vă amintiți de unul dintre cele mai aprinse schimburi de replici din emisiune. Cel dintre Serghei Mizil și Alexandra, fiica clarvăzătoarei Carmen Harra. Confruntarea a pornit după ce Carmen Harra a lansat mai multe acuzații și critici dure la adresa unor invitați, iar Serghei, cunoscut pentru replicile sale fără menajamente, a ripostat pe măsură.

Alexandra Harra a intervenit telefonic, iar confruntarea dintre ei a fost atât de intensă, încât Dan Capatos a trebuit să intervină de mai multe ori pentru a gestiona situația în direct și a încerca să calmeze spiritele. Cu toate acestea, acel moment rămâne unul care stârnește și astăzi hohote de râs și merită un loc în topul nostru de astăzi.

Oana Lis și sandvișul buclucaș cu șorici și smântână

Într-o ediție în care se discuta despre dieta și alimentația vedetelor, dar și despre pofta lor pentru mâncarea „interzisă” sau calorică, Oana Lis a fost invitată să vorbească despre cum încearcă să nu se lasă pradă poftelor. Vedeta spunea că este la dietă, dar totdată și-a pregătit un sandviș cu șorici, o franzelă întreagă și smântână, o bombă calorică practic, care a stârnit imediat controverse și hohote de râs.

Și, cireașa de pe tort a fost momentul în care soția lui Viorel Lis a calculat caloriile spunând că sandvișul are „maxim” 400 de calorii. Momentul a fost super viral și la ani distanță, încă face vizualizări.

Bianca Drăgușanu îi ia locul lui Dan Capatos în direct

Unul dintre cele mai comentate episoade ale emisiunii a fost cel în care Biancăi Drăgușanu care a plecat la Paris împreună cu fotbalistul Adrian Cristea, la doar câteva săptămâni după ce se căsătorise cu Victor Slav. Sătulă de comentariile din platoul emisiunii, Bianca a dat buzna în direct și s-a pus pe locul prezentatorului tv. Momentul a stârnit, desigur, multe reacții în mediul online.

În încheiere, trebuie să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului și să ne înclinăm pentru momentele care au rămas ca un arc peste timp, în istoria late nigh show-urilor din România. Dan Capatos a fost, este și va rămâne o emblemă, care va continua să ofere bună dispoziție și exclusivități de senzație, într-o nouă emisiune, împreună cu CANCAN. Rămâneți cu ochii pe noi!

