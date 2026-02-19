Meniu gratuit pentru toți pasagerii. Compania aeriană care a luat decizia

O companie aeriană românească introduce un nou beneficiu pentru pasagerii care călătoresc pe rutele interne, în contextul unei cereri aflate în creștere constantă. Toți călătorii vor primi gratuit, în timpul zborului, un meniu rece inclus în tariful de bază, indiferent de tipul de bilet achiziționat sau de clasa tarifară.

Măsura se aplică inclusiv pasagerilor din Economy, segmentul cu cel mai mare volum de trafic pe cursele interne.

Meniu gratuit pentru toți pasagerii

Oferta este valabilă pentru zborurile operate pe principalele rute interne, acolo unde traficul aerian a înregistrat o evoluție ascendentă în ultimele luni.

Printre cele mai solicitate destinații se numără marile orașe ale țării, precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea și Suceava, centre urbane care concentrează atât călătorii de business, cât și pasageri care se deplasează în scop personal.

Compania aeriană AnimaWings a anunțat oficial că toți pasagerii care zboară pe rutele interne vor primi gratuit un meniu rece format dintr-un sandwich și o sticlă de apă. Beneficiul este oferit tuturor, indiferent de tipul de bilet ales.

Transportatorul, 100% românesc, operează în prezent zboruri interne între București și cinci orașe importante: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea și Suceava, cu frecvențe adaptate pentru deplasări dus-întors în aceeași zi.

Săptămânal, compania efectuează aproape 100 de zboruri între principalele centre economice și urbane ale României, consolidându-și astfel prezența pe segmentul intern.

Compania aeriană care a luat decizia

Reprezentanții AnimaWings afirmă că obiectivul este îmbunătățirea experienței de călătorie și apropierea standardelor de cele ale zborurilor internaționale.

„Încă de la lansarea companiei, miza noastră a fost să schimbăm dinamica zborurilor interne, nu doar prin tarife mai accesibile, ci şi prin condiţiile de călătorie. Vrem ca deplasarea cu avionul în interiorul ţării să fie o opţiune firească, accesibilă şi confortabilă. Introducerea acestui nou beneficiu ridică standardul pe rutele domestice şi aduce experienţa mai aproape de cea a zborurilor internaţionale, încurajând astfel călătoriile mai frecvente în interiorul ţării”, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings.

Pasagerii care aleg Business Class vor continua să beneficieze de un meniu diferențiat și de o selecție extinsă de băuturi calde și reci, menținând avantajele specifice acestei clase. Potrivit datelor companiei, rutele spre Timișoara și Cluj-Napoca înregistrează cele mai mari creșteri și un grad ridicat de ocupare.

Cele mai aglomerate zile de operare rămân vineri, luni și duminică, perioade în care predomină călătoriile în interes profesional, dar și deplasările scurte de weekend. Pe rutele interne, aproximativ 6-7% dintre pasageri optează pentru Business Class, iar compania are în prezent peste 100 de abonamente corporate active.

AnimaWings, lansată în 2020, continuă să își extindă flota. În acest an, compania va adăuga două aeronave Airbus A220-300, urmând ca anul viitor să intre în operare încă patru. Planul de dezvoltare prevede atingerea unui total de 12 aeronave până la finalul anului 2026.

