Ce salariu are un angajat la restaurantul lui Pescobar, de fapt. Cât câștigă lunar în 2026

Ce salariu are un angajat la restaurantul lui Pescobar, de fapt. Cât câștigă lunar în 2026

De: Andreea Stăncescu 19/02/2026 | 19:15
Ce salariu oferă Pescobar angajaților / Sursa foto: Social media

Salariile din restaurantele de top devin tot mai discutate în mediul public, mai ales atunci când vine vorba de localuri cu experiențe gastronomice premium. Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar, a oferit recent detalii despre cât câștigă angajații săi, după ce anterior se făcuse public venitul managerilor săi de top.

Salariile pe care le oferă Pescobar sunt destul de ridicate, după cum afirmă acesta. În urmă cu ceva timp, una dintre managerițele sale a demisionat, deși avea un salariu de aproape 20.000 de euro, acum a venit rândul să aflăm salariile personalului din bucătării și din sala restaurantelor.

Conform lui Paul Nicolau, un angajat al unuia dintre localurile sale câștigă, în medie, în jur de 1.500 de euro, la care se adaugă bacșișurile primite de la clienți. În anumite cazuri, media totală ajunge chiar la 1.700 de euro, sumă considerată atractivă pentru piața de muncă din domeniu.

Pescobar deține mai multe locații, iar accentul său este pe crearea unei experiențe culinare complete, ceea ce se reflectă și în politica salarială: remunerații motivante pentru angajați, care contribuie la menținerea unui standard ridicat de servicii și preparate de calitate în restaurantele sale.

– Cât câștigă un angajat la un restaurant de-al tău în medie?

-Cred că câștigă 1.500 de euro în medie, plus tips. Cred că media, media cred că e cam acolo. Hai un pic mai mult, tot cu tips. 1.700 de euro”, a spus Pescobar.

Sursa foto: Social media

Ce spunea Pescobar despre salariile angajaților în trecut

Pescobar a povestit despre modul în care își plătește managerii de la locațiile sale. Potrivit lui, venitul lor poate depăși cu mult media, ajungând în lunile de vară la 10-15 mii de euro pe lună. Remunerația include un procent din încasările locației, nu din profit, plus un bonus zilnic de aproximativ 300 de lei, indiferent de condițiile meteo sau de performanța zilei.

„Managerii mei pot atinge sume mari, mai mari decât media cu mult a ceea ce înseamnă 15 mii de euro, 14 mii de euro, 10 mii de euro, pe lună, în lunile de vară. A luat cel mai mult într-o lună Lavinia, la mare, la Mamaia. E simplu, le dau 1% din încasări, nu din profit, din încasări. Adică, dacă eu fac 1 milion de euro și sunt luni în care eu pot să fac într-o locație foarte mult, mai ales la mare. Managerul acelei locații ia 10 mii de euro, plus 300 de lei pe zi, atât le dau, că vin la muncă, plouă, ninge, fac banul, nu fac banul, au 300 de lei. Sunt doi manageri pe locație, au 9000 de lei sigur din 30 de zile, plus ăia, ăia sunt banii”, a dezvăluit Pescobar într-un podcast.

