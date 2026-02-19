Ce salarii au angajații la Hornbach. Cât primesc lunar, de fapt

Hornbach este una dintre cele mai cunoscute companii care se ocupă de tot ceea ce înseamnă organizarea, mobilarea și amenajarea casei și a grădinii. De la materiale de construcție și aparatură necesară, până la unelte de grădinărit, compania oferă o gamă largă de produse și a devenit în timp un prieten de nădejde al oamenilor. Hornach activează pe piața industriei din Europa încă din 1968, iar în acest moment își extinde activitatea cu 169 de magazine care se află în nouă țări, potrivit site-ului hornnach.ro.

În ceea ce privește forța de muncă, compania are un număr de aproximativ 25.000 de angajați în România, Germania, Luxemburg, Olanda, Austria, Slovacia, Suedia, Elveția și Cehia. Salariile la Hornbach România sunt competitive, cu lucrători comerciali care câștigă între 3.500 și 3.600 lei net lunar. Veniturile pot fi suplimentate cu tichete de masă (aprox. 550 lei/lună), comision de vânzări și alte bonusuri, ridicând pachetul total, în special în zone precum București, Cluj-Napoca sau Constanța.

Câți bani primesc angajații?

În urma unor informații postate pe site-ul undelucram.ro de foști și actuali angajați ai Hornbach, a ieșit la iveală care sunt salariile primite de cei care sunt angajați în cadrul marelui pionier de materiale de construcție și grădinărit.

Deci, pornind de la un lucrător comercial din Oradea, care are salariul de 3.600 de lei, aflăm că este importantă atât experiența, cât și zona regională în care își desfășoară activitatea. Acestuia i se adaugă bonusuri în numerar și tichete de masă în valoare de 400 de lei, respectiv 600 de lei. Pe lângă aceste bonusuri, i se pot adăuga și 2.400 de lei anual.

În Brașov, spre exemplu, un lucrător comercial fără experiență câștigă lunar 3.400 de lei, la care se adaugă 500 de lei în tichete de masă pe lună, tot pe un program normal. În Balotești, un angajat a declarat că a primit 4.800 de lei, având un program full-time și experiență de 8 ani. Spre deosebire de Cluj-Napoca, unde cu program full-time acesta câștiga numai 3.450 de lei pe an, în Constanța la salariul lunar de 3.500 de lei se adaugă 550 de lei tichete de masă, bacșiș de 100 de lei și 700 de lei din comisionul de vânzări.

Posturi mai ridicate în grad

Tot pe site găsim și că un fost angajat din București, care a lucrat 10 ani pe un profil de coordonator de servicii, a câștigat peste 5.000 de lei, la care s-au adăugat tichetele de masă în valoare de 600 de lei și alte bonusuri de 175 de lei lunar. Din București a transmis informațiile și un consilier de vânări cu o experiență mai mică, de numai doi ani. Acesta a declarat că a primit 3.650 de lei și tichete de masă în valoare de 575 de lei lunar. În plus, acesta a câștigat anual înca 2.400 de lei.

Practic, un rol crucial îl au județele și orașele, dar și vechimea și funcția ocupată. Dacă un director adjunct din București, cu experiență în domeniu de 9 ani, tot cu program normal, are un salariu net de 6.200 de lei, la care mai primește 600 de lei bonuri, un post de inginer IT sofware este mult mai bine plătit. Fiind mai ra rmenționat, acest post ajunge și la o sumă de 13.000 de lei pe lună.

