Amendă de 800 de lei pentru șoferii care fac această greșeală. Ce prevede legea

De: Anca Chihaie 19/02/2026 | 14:14
Autoritățile reamintesc conducătorilor auto că transportul minorilor implică respectarea unor reguli stricte de siguranță, încălcarea acestora atrăgând sancțiuni consistente. Codul rutier prevede că șoferii trebuie să se asigure că toți copiii aflați în vehicul sunt fixați corespunzător, fie prin centura de siguranță, fie printr-un scaun special destinat vârstei și dimensiunii lor. Nerespectarea acestor reguli poate genera amenzi cuprinse între 810 și 1.012,5 lei, însoțite de puncte de penalizare.

Conform legislației în vigoare, minorii trebuie să fie întotdeauna transportați în siguranță. Pentru copiii foarte mici, sub trei ani, utilizarea scaunelor speciale pentru copii este obligatorie, iar aceștia nu pot ocupa niciodată locul din față într-un autovehicul obișnuit echipat cu sisteme de siguranță. Singurele excepții sunt reprezentate de taxiuri sau mijloacele de transport public, unde micuții pot fi așezați pe orice alt loc decât cel din față.

Pentru copiii între trei ani și înălțimea de 1,5 metri, legea permite transportul în vehicule fără sisteme de siguranță, însă doar pe locuri diferite de cel al pasagerului din față. Această regulă se aplică pentru a reduce riscul în cazul unui impact frontal. În cazul autovehiculelor echipate cu sisteme de protecție, copiii cu înălțimea de până la 135 de centimetri trebuie fixați obligatoriu în scaune speciale pentru copii, omologate, instalate în vehicul.

În situația copiilor mai înalți de 135 de centimetri, transportul poate fi realizat cu centura de siguranță a mașinii, cu condiția ca aceasta să nu treacă peste gât sau fața copilului. Alternativ, ei pot rămâne în scaune speciale, dacă acestea sunt disponibile. Astfel, legislația urmărește atât protecția copiilor, cât și adaptarea regulilor la dimensiunile acestora, prevenind accidente grave cauzate de poziționarea necorespunzătoare în vehicul.

De regulă, scaunele pentru copii trebuie montate pe locurile din spate ale mașinii, însă există și posibilitatea excepțională de a fi instalate pe locul pasagerului din față. În acest caz, scaunul trebuie să fie orientat cu fața spre direcția opusă de deplasare, iar mașina nu trebuie să aibă activat airbag-ul frontal corespunzător locului respectiv. Dacă airbag-ul a fost dezactivat, scaunul poate fi folosit în siguranță pe acest loc, reducând riscul accidentelor grave.

Nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni clare. Șoferii care transportă copii fără a folosi centurile de siguranță sau scaunele omologate riscă amenzi de 810 sau 1.012,5 lei, echivalentul a patru sau cinci puncte-amendă. În plus, aceștia primesc și trei puncte de penalizare. Astfel, legislația combină sancțiuni financiare și administrative pentru a asigura conformarea la reguli, subliniind importanța protecției celor mai vulnerabili pasageri ai vehiculului.

Aceste reglementări vin într-un context în care accidentele rutiere cu implicarea copiilor pot avea consecințe grave, iar utilizarea necorespunzătoare a centurilor sau scaunelor speciale crește semnificativ riscul de rănire. Autoritățile recomandă șoferilor să verifice periodic starea și montajul scaunelor pentru copii, precum și ajustarea centurilor, astfel încât acestea să ofere protecția maximă.

