Ce salarii au angajatii de la Jumbo. Cât primesc lunar

Jumbo este cea mai cunoscută companie greacă de retail de jucării din România. Lanțul de magazine are o rețea care numără 20 de magazine în toată țara, fiind liderul de pe piața ornamente și produse variate, care se adresează nevoilor oricărui om. Un angajat la Jumbo în România, cum ar fi un lucrător comercial sau casier, câștigă în medie între 2.200 și 3.000 lei net lunar, conform datelor de pe Undelucram.ro.

Totuși, salariile acordate muncitorilor din cadrul firmei pornesc de la salariul de bază din zona de retail, depășind suma de 2.000 de lei, dar pot diferi în funcție de vechime și experiență, iar un angajat al retailerului poate trece de pragul de 3.000 lei. Totodată, la acest salariu se mai adaugă și alte beneficia, precum tichetele de masă.

Detaliile salariale aproximative pentru Jumbo în România (net/lună):

Lucrător comercial / Casier: ~2.200 – 3.000 Lei.

Șef departament/subinstruire: ~2.800 – 3.000 Lei.

Ce salariu câștigă un angajat de la Jumbo

Pozițiile de conducere (șef departament) pot depăși 2.800 lei, la care se pot adăuga bonuri de masă. Salariile pot varia în funcție de oraș și pregătire. Compania a avut o creștere semnificativă în piața din România, asta după ce în 2024 a avut o cifră de afaceri de peste 1,26 miliarde de lei, potrivit datelor transmise de Termene.ro și lista.firme.ro.

Salarii în funcție de pozițiile ocupate

Potrivit site-ului de recrutare Undelucram.ro, salariile fluctuează în funcție de locațiile, experiența și pozițiile ocupate de angajați. Ca un eșantion, foști sau actuali angajați ai întreprinderii își împărtășesc experiența, prezentându-și salariul în raport cu zona, poziția ocupată, programul, dar și vechimea.

În Ploiești, un fost angajat pe un program full-time cu 2 ani de experiență în domeniu, care ocupă o poziție de casier, câștigă lunar 2.200 lei, în timp ce pe o poziție de sub instruire șef depozit se câștigă și 3.000 de lei. În Timișoara, dacă angajatul are o vechime în domeniu de 5 ani și lucrează un program full-time pe un post de șef de departament ar avea salariul de 2.800 lei, la care se adaugă și bonusuri care constau în tichete de masa în valoare de 800 de lei.

Vezi și: