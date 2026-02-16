Un pensionar a primit pensie de 1.750 de lei după 35 de ani de muncă. Cum s-a făcut calculul

Un pensionar a primit o pensie mai mică decât se aștepta. Acesta a crezut că are un stagiu mare de cotizare și spera ca acest lucru să îi aducă o pensie mai mare. Cei care înaintează dosarul de pensie trebuie să fie atenți.

Casa de Pensii calculează un punctaj care se înmulțește cu valoarea punctului de referință care este în valoare de 81 de lei. Punctajul are trei componente care este împărțit astfel: punctele calculate pe baza contribuției. Lunar se calculează împărțind salariul brut din acea lună la valoarea pensiei medii brute din acea lună. După care se calculează punctajul mediu anual. La final se adună punctajele a toți anii munciți.

A doua componentă este reprezentată de puncte de stabilitate/bonus, oferite în funcție de numărul de ani munciți. În final se adaugă puncte pentru cei care au făcut armata, șomajul și perioada facultății care oferă 0,25 puncte pentru fiecare an. Acestea sunt elementele de care pensionarii trebuie să țină cont pentru a evita un șoc atunci când își primesc pensia.

Pensionarul care a primit pensia de 1.750 de lei nu a avut în vedere faptul că dintre 35 de ani de muncă, doar 26 de ani sunt contributivi. Ceilalți 10 ani au reprezentat perioade asimilate precum armata, facultatea sau perioada de somaj.

Totodată, în perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, bărbatul a beneficiat de îndemnizația de asigurări sociale, adică concediu pentru creștere copil. Această perioadă reprezintă stagiu de cotizare asimilat și nu se ia în considerare la determinarea stagiului minim de cotizare contributiv. Acesta este un detaliu esențial pentru orice viitor pensionar.

De ce a primi bărbatul o pensie mică

Pentru cei 26 de ani în care a muncit și a contribuit la fondul de pensii, pensionarul a primit doar 19 puncte de contributivitate. În plus a primit 0,5 puncte bonus pentru stabilitate. Cei 10 ani de perioade asimilate i-au adus 2,5 puncte.

Așadar pensionarul a acumulat următoarele puncte la pensie: 19 puncte de contributivitate + 0,5 puncte de stabilitate + 2 puncte pentru perioade asimilate, totalul fiind de 21,5 puncte. Dacă înmulțim numărul total de puncte cu valoarea punctului de referință care este 81 de lei, avem un total de 1.741 de lei.

Anii în care pensionarii au contribuit la sistemul de pensii reprezintă un factor important atunci când vine vorba de calculul făcut de cei de la Casa de Pensii. La fel de important este și stagiul de cotizare pentru că acesta îți spune care este vârsta la care te poți pensiona. Durata stagiului complet este de 35 de ani.

Cum se transferă pensia din străinătate în România. Cum se calculează și care este regula

Pensionarii din aceste orașe din România, 574 lei în plus la pensie. Cine beneficiază