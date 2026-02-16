Acasă » Știri » Zodiile cărora li se schimbă viața de astăzi. Vremurile grele se încheie

Zodiile cărora li se schimbă viața de astăzi. Vremurile grele se încheie

Zodiile cărora li se schimbă viața de astăzi. Vremurile grele se încheie
Data de 16 februarie 2026 este una extrem de importantă pentru trei zodii. Acești trei nativi vor simți cum ghinionul se sparge și norocul le surâde în sfârșit. Vrei să știi dacă te numeri printre norocoși? Toate detaliile în articol.

Soarele alături de Uranus vine cu schimbări bruște și decizii curajoase. Aceste zodii se eliberează de situații care le-au stresat în trecut și le-au consumat energia. Tot ce a fost blocat începe să se miște, iar ghinionul se sparge oferind loc oportunităților să apară și să elibereze gândurile negative acumulate în ultima perioadă.

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Taur, Leu și Vărsător.

Taur

Taurii intră într-o perioadă de adevăr total. După un timp petrecut în stres și sacrificii pe care au fost obligați să le facă, aceștia reușesc să se facă auziți și să își ceară drepturile. Începând de astăzi greutățile se termină pentru ei, iar binecuvântările sunt pe drum.

Leu

Leii se eliberează de tot ce îi ținea pe loc și le făcea rău. Acești nativi se hotărăsc să refuze tot ce e negativ pentru ei și să se reinventeze. Alinirea Soare-Uranus le dă curaj, viziune și dorință de schimbare. Astfel, apar uși noi și oportunități de neratat.

Vărsător

Începând de astăzi, vărsătorii decid să nu mai tacă și să spună lucrurilor pe nume. Acești nativi au trecut printr-o perioadă plină de încercări și stres care va lua sfârșit. Pentru ei este startul unei vieți ușoare și lipsite de presiune. Libertatea mult dorită de acești nativi vine spre ei, iar gândurile negative dispar.

Zodia pentru care se termină anii de suferință începând de mâine, 13 februarie. Astrele schimbă complet direcția

Zodia care se îmbogățește în februarie 2026. Neti Sandu: „Toate planetele intră în Casa Banilor”

