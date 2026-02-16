“Regele motorinei” a murit. Dat în urmărire din 2015, Racz Attila s-a stins în Ungaria

Racz Attila, „regele motorinei”, a murit la vârsta de 56 de ani în Ungaria. Bărbatul a fost unul dintre cei mai cunoscuți organizatori de rețele de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, acesta fiind proprietar al complexului Hanul Pescarilor.

Racz Attila a decedat sâmbătă, 14 februarie, în Ungaria, acolo unde s-a refugiat în 2015, în urma condamnării definitive la 7 ani de închisoare de către Curtea de Apel București, într-un dosar DNA privind un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro. După ce acesta a fugit din țară, a rămas în evidența Poliției Române, numele și fotografia sa fiind în secțiunea persoanelor urmărite internațional.

„Regele motorinei” a murit

Cea care a anunțat decesul a fost chiar fiica lui, pe rețelele de socializare. Ea a postat un mesaj, în care îl descrie pe tatăl ei drept „un om al extremelor” și „plin de viață”. Aceasta a mai precizat în mesajul postat pe pagina de socializare că familia îl va conduce „în sfârșit acasă, în căsuța pe care o iubea atât de mult”.

„Regele motorinei” a fost prins în Budapesta, acolo unde avea mai multe proprietăți, însă procedurile de extrădare în România s-au blocat în instanță, deoarece bărbatul avea dublă cetățenie, română și ungară. Dat fiind faptul că Ungaria este o țară care refuză extrădarea propriilor cetățeni, Racz Attila a scăpat de condamnare, păstrându-și statutul de fugar timp de mulți ani.

Ce probleme avea Racz Attila cu legea

Racz Attila a fost implicat în mai multe cauze penale. Pe lângă dosarul care l-a condamnat la 7 ani de închisoare, acesta a fost anchetat într-un dosar DNA Constanța. Cazul însă s-a prescris, dar Tribunalul Constanța a decis că el și alți trei inculpați să plătească un prejudiciu de peste 31 de milioane de euro.

În 2020, acesta a fost acuzat că ar fi coordonat un grup infracțional organizat și ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 25 de milioane de lei, prin importul de motorină declarată fictiv drept reziduuri petroliere și revândută pe piața neagră. În acest caz, Curtea de Apel Brașov l-a achitat definitiv.

Un alt proces deschis de DIICOT a vizat o fraudă de aproximativ 62 de milioane de lei legată de activitatea rafinăriei Ecodiesel din Suplacu de Barcău. Anchetatorii susțin că motorina, importată sub pretextul procesării, era apoi vândută pe piața neagră, iar banii erau transferați prin firme-fantomă. La finalul anului 2015, au fost reținuți patronii rafinăriei, printre care și cumnata lui Racz Attila. Procesul este încă în derulare la Tribunalul Bihor.

