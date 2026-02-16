Ce pățit polițistul care a amendat un pompier voluntar care mergea să stingă incendiul. Măsura a fost luată

S-au luat măsuri împotriva polițistului care l-a amendat și l-a lăsat fără permis pe un pompier voluntar aflat în misiune. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, în județul Galați. Ambele mașini în care se aflau polițistul și pompierul se îndreptau către același incendiu. Ce a pățit polițistul în urma celor întâmplate?

Întregul incident a avut loc săptămâna trecută, când pompierii voluntarii dintr-o comună din Galați au fost trimiși prin dispeceratul 112 să stingă un incendiu la o locuință. Pe drum însă, autospeciala de pompieri a fost ajunsă din urmă de un echipaj de poliție de la postul din Târgu Bujor. Pentru că drumul era îngust, șoferul nu a putut să facă loc polițiștilor, care l-au somat să elibereze drumul.

Ce pățit polițistul care a amendat un pompier voluntar

Iar pentru că șoferul nu a putut să facă loc polițiștilor a fost imediat oprit și sancționat. Șoferul mașinii de pompieri a fost amendat cu 3.000 lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 120 de zile, pentru că a folosit dispozitivele luminoase și sonore de pe autospecială, dispozitive care, potrivit poliției, nu erau autorizate.

Întreaga dispută dintre pompier și polițist a durat minute bune, timp în care incendiul a fost stins de vecini. Pompierii au ajuns la fața locului cu o întârziere de 15 minute, din cauza polițistului.

Polițistul care l-a amendat și l-a lăsat fără permis pe un pompier voluntar aflat în misiune este acum cercetat disciplinar. Măsura a fost dispusă de conducere Inspectoratului de Poliție a Județului Galați, care a transmis într-un comunicat de presă că regretă cele întâmplate și că instituția se află în slujba cetățeanului.

Mai mult, cazul a intrat și în atenția Inspectoratului General de Poliție și a Ministerului Afacerilor Interne, care au dispus controale la Galați. Polițistul cercetat disciplinar nu ar fi la prima abatere.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi regretă contextul creat şi reafirmă preocuparea constantă pentru respectarea cadrului legal, responsabilitate profesională şi cooperare instituţională, în interesul cetăţenilor”, a transmis IPJ Galaţi.

Un pompier a fost amendat și lăsat fără permis pentru că se grăbea să stingă focul. Ce a scris polițistul în procesul verbal

Ce salariu are un pompier în 2026. Cât încasează lunar, cu tot cu bonusuri și sporuri