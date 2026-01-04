Ce salariu are un pompier în 2026. Cât încasează lunar, cu tot cu bonusuri și sporuri

În anul 2026, meseria de pompier în România continuă să fie una dintre cele mai solicitante și respectate profesii, iar salariile reflectă gradul de responsabilitate, experiența acumulată și riscurile implicate. Nivelul de remunerare variază semnificativ în funcție de vechime, grad și sporurile acordate, dar oferă, în paralel cu salariul de bază, o serie de beneficii suplimentare care fac această carieră atractivă pentru tineri și profesioniști din domeniu.

Factorii care influențează salariul unui pompier sunt numeroși și reflectă complexitatea profesiei. Gradul militar are un impact direct: un locotenent câștigă mai mult decât un sergent, iar subofițerii cu experiență au remunerații mai ridicate decât colegii lor debutanți. Vechimea în sistem și experiența acumulată prin misiuni operative aduc sporuri de vechime semnificative. De asemenea, turele de noapte, activitatea în condiții periculoase și funcțiile de conducere influențează sumele finale primite lunar. Chiar și zona geografică poate conta: județele cu risc ridicat sau cu intervenții frecvente pot oferi indemnizații suplimentare.

Ce salariu are un pompier în 2026

Pentru un tânăr care tocmai a absolvit Școala de Subofițeri de Pompieri și intră în sistem, salariul de bază net se situează între 3.500 și 4.000 de lei. În funcție de turele de noapte, riscurile la care este expus sau vechimea acumulată chiar în primii ani, venitul lunar poate urca până la 4.500 – 5.000 de lei net. Această etapă reprezintă perioada de acomodare cu cerințele profesionale, în care debutanții învață să gestioneze situații de urgență, intervenții în incendii, accidente rutiere sau inundații.

Pentru pompierii cu vechime, care au acumulat experiență și au trecut prin multiple misiuni operative, salariul de bază crește semnificativ. Subofițerii operativi principali pot ajunge la venituri lunare nete între 4.500 și 5.500 de lei, iar cu sporuri pentru condiții periculoase, ture de noapte sau ore suplimentare, salariul poate depăși 6.000 – 6.500 de lei.

Ofițerii ISU, care ocupă funcții precum locotenent sau căpitan, au un salariu de bază între 6.000 și 7.000 de lei net. În funcție de rolul în comandă și de sporurile asociate fiecărei misiuni sau zone geografice, aceste venituri pot depăși 8.000 de lei net lunar. În orașele mari, cu risc ridicat de incendii sau accidente, pompierii primesc adesea și alte beneficii, cum ar fi tichete de vacanță sau decontarea transportului, pentru a sprijini atât motivația personalului, cât și calitatea intervențiilor.

