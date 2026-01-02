Acasă » Știri » Ce salariu are Prințul William, de fapt. Suma uriașă pe care a încasat-o în 2025

Ce salariu are Prințul William, de fapt. Suma uriașă pe care a încasat-o în 2025

De: Andreea Stăncescu 02/01/2026 | 18:12
În anul 2025, Prințul William a beneficiat de venituri considerabile, estimate la aproximativ 30 de milioane de dolari, obținute din administrarea Duchy of Cornwall, unul dintre cele mai vechi domenii ale coroanei britanice. Datele apar în raportul financiar anual al domeniului, publicat recent.

Creat în 1337, Duchy of Cornwall are rolul de a asigura independența financiară a moștenitorului tronului. Domeniul se întinde pe o suprafață de peste 526 de kilometri pătrați și include terenuri agricole, spații comerciale și proprietăți imobiliare răspândite în 23 de comitate din Anglia și Țara Galilor. Veniturile generate sunt folosite pentru acoperirea cheltuielilor oficiale, caritabile și personale ale prințului și familiei sale.

Pentru anul financiar 2024–2025, surplusul distribuibil al domeniului a ajuns la 22,9 milioane de lire sterline, echivalentul a peste 30 de milioane de dolari. Această sumă îl plasează pe Prințul William printre cei mai bine finanțați membri ai Familiei Regale, chiar dacă nu primește un salariu clasic.

Sursa foto: Profimedia

Oficial, prințul nu este plătit pentru atribuțiile sale regale, însă venitul provenit din administrarea domeniului funcționează ca o sursă principală de susținere financiară. După deducerea cheltuielilor necesare, William achită impozit pe venit, conform regulilor fiscale, o practică adoptată tot mai des de membrii familiei regale.

În paralel cu responsabilitățile financiare, Prințul William se implică activ în proiecte sociale, de la inițiative pentru combaterea crizei locuințelor până la administrarea sustenabilă a terenurilor agricole aflate în portofoliul domeniului.

Deși veniturile private ale unor membri ai familiei regale provin din domenii istorice distincte, instituția monarhiei aduce beneficii economice semnificative Regatului Unit, în special prin turism, imagine internațională și activități comerciale conexe, contribuind anual cu sume consistente la economia națională.

 

