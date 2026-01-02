Acasă » Știri » Tabel pensii 2026 | Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026

Tabel pensii 2026 | Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026

De: Anca Chihaie 02/01/2026 | 08:20
Tabel pensii 2026 | Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026
Tabel pensii 2026 | Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026

Anul 2026 se anunță decisiv pentru mulți români care se apropie de vârsta pensionării, mai ales în contextul noilor reguli de calcul introduse prin legea pensiilor și al valorii punctului de referință (VPR), stabilită la 91 de lei. Pentru a înțelege mai clar ce nivel al pensiei ar putea rezulta după o carieră completă, au fost analizate zece scenarii salariale actuale, cu un stagiu standard de cotizare de 35 de ani.

Calculul ia în considerare atât punctele contributive acumulate pe parcursul activității, cât și punctele de stabilitate acordate pentru vechimea în muncă. În toate cazurile, punctele de stabilitate sunt identice, 6,25 puncte,  corespunzătoare unui stagiu complet de 35 de ani. Diferențele dintre pensii apar exclusiv din nivelul veniturilor obținute în timpul vieții active.

Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026

Un aspect important este legat de impozitare: toate pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei au deja aplicată reținerea impozitului de 10% pentru suma care depășește acest nivel. Astfel, valorile prezentate sunt pensii nete, nu brute, și reflectă suma efectiv încasată lunar de pensionar.

În primul scenariu analizat, corespunzător unui salariu net actual de 2.363 de lei, punctajul contributiv total ajunge la 17,50 puncte. Adăugarea punctelor de stabilitate duce la o pensie netă estimată de 2.161 de lei. Este un nivel de pensie sub pragul de impozitare și apropiat de pensia medie actuală, ceea ce arată că pentru veniturile reduse din timpul activității, diferența dintre salariu și pensie rămâne semnificativă.

Pentru un salariu net actual de 3.000 de lei, punctajul contributiv urcă la 22,20 puncte, iar pensia netă estimată ajunge la 2.589 de lei. Chiar și în acest caz, pensia rămâne sub 3.000 de lei, fără a fi afectată de impozitare.

Schimbarea devine vizibilă de la un salariu net actual de 4.000 de lei. Cu un punctaj contributiv de 30 de puncte, pensia netă estimată ajunge la 3.268 de lei. Este primul scenariu în care pensia depășește pragul de impozitare, iar suma afișată include deja reținerea fiscală.

Cel mai ridicat scenariu analizat, corespunzător unui salariu net de 12.000 de lei, indică un punctaj contributiv de 94 de puncte și o pensie netă de aproximativ 8.510 lei. Chiar și în acest caz, diferența dintre ultimul salariu și pensia efectivă rămâne considerabilă.

CITEŞTE ŞI: Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet

Țara în care pensia minimă este de 2000 de euro. Are cea mai generoasă medie din Europa

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Știri
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Știri
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci...
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat...
Cadou de 200.000 de euro la majoratul fiicei unui afacerist din Sibiu, într-un eveniment plin de fast
Adevarul
Cadou de 200.000 de euro la majoratul fiicei unui afacerist din Sibiu, într-un...
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv
Digi24
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Click.ro
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată...
Prima țară UE în care viteza e infracțiune: Ajungi la închisoare dacă depășești cu 50 km/h limita legală
Promotor.ro
Prima țară UE în care viteza e infracțiune: Ajungi la închisoare dacă depășești cu 50...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Horoscop Fecioară 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Fecioară 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Program TV 2 ianuarie 2026. Ce poți vedea la Pro TV și Antena 1, în a doua zi a anului
Program TV 2 ianuarie 2026. Ce poți vedea la Pro TV și Antena 1, în a doua zi a anului
Lista completă a evenimentelor din România, pe 2 ianuarie 2026. Concerte live și petreceri tematice ...
Lista completă a evenimentelor din România, pe 2 ianuarie 2026. Concerte live și petreceri tematice după Anul Nou
Fotbalist promițător, printre victimele incendiului de la Crans-Montana din Elveția! În ce stare ...
Fotbalist promițător, printre victimele incendiului de la Crans-Montana din Elveția! În ce stare se află acum jucătorul
Vezi toate știrile
×