Tabel pensii 2026 | Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026

Anul 2026 se anunță decisiv pentru mulți români care se apropie de vârsta pensionării, mai ales în contextul noilor reguli de calcul introduse prin legea pensiilor și al valorii punctului de referință (VPR), stabilită la 91 de lei. Pentru a înțelege mai clar ce nivel al pensiei ar putea rezulta după o carieră completă, au fost analizate zece scenarii salariale actuale, cu un stagiu standard de cotizare de 35 de ani.

Calculul ia în considerare atât punctele contributive acumulate pe parcursul activității, cât și punctele de stabilitate acordate pentru vechimea în muncă. În toate cazurile, punctele de stabilitate sunt identice, 6,25 puncte, corespunzătoare unui stagiu complet de 35 de ani. Diferențele dintre pensii apar exclusiv din nivelul veniturilor obținute în timpul vieții active.

Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026

Un aspect important este legat de impozitare: toate pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei au deja aplicată reținerea impozitului de 10% pentru suma care depășește acest nivel. Astfel, valorile prezentate sunt pensii nete, nu brute, și reflectă suma efectiv încasată lunar de pensionar.

În primul scenariu analizat, corespunzător unui salariu net actual de 2.363 de lei, punctajul contributiv total ajunge la 17,50 puncte. Adăugarea punctelor de stabilitate duce la o pensie netă estimată de 2.161 de lei. Este un nivel de pensie sub pragul de impozitare și apropiat de pensia medie actuală, ceea ce arată că pentru veniturile reduse din timpul activității, diferența dintre salariu și pensie rămâne semnificativă.

Pentru un salariu net actual de 3.000 de lei, punctajul contributiv urcă la 22,20 puncte, iar pensia netă estimată ajunge la 2.589 de lei. Chiar și în acest caz, pensia rămâne sub 3.000 de lei, fără a fi afectată de impozitare.

Schimbarea devine vizibilă de la un salariu net actual de 4.000 de lei. Cu un punctaj contributiv de 30 de puncte, pensia netă estimată ajunge la 3.268 de lei. Este primul scenariu în care pensia depășește pragul de impozitare, iar suma afișată include deja reținerea fiscală.

Cel mai ridicat scenariu analizat, corespunzător unui salariu net de 12.000 de lei, indică un punctaj contributiv de 94 de puncte și o pensie netă de aproximativ 8.510 lei. Chiar și în acest caz, diferența dintre ultimul salariu și pensia efectivă rămâne considerabilă.

CITEŞTE ŞI: Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet

Țara în care pensia minimă este de 2000 de euro. Are cea mai generoasă medie din Europa