Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet

De: David Ioan 29/12/2025 | 10:43
Te-ai întrebat vreodată câţi bani vei încasa când v ei ieşi din câmpul muncii? CANCAN.RO a făcut calculul complet pentru 15 dintre cele mai întâlnite meserii din România, folosind salariile medii nete și punctajele contributive aferente fiecăreia.

Toate scenariile pornesc de la aceeași premisă: 35 de ani lucrați cu carte de muncă. În aceste condiții, fiecare angajat primește automat 6,25 puncte de stabilitate, un bonus introdus prin noua lege a pensiilor, care crește semnificativ venitul final.

Ce penise vrei primi în funcție de meseria ta

Programatorii IT se află în fruntea clasamentului, cu o pensie brută estimată de 9.011 RON, rezultat al unui salariu mediu net de 15.000 RON și al unui punctaj contributiv ridicat. Urmează medicii specialiști, care ajung la 7.310 RON, și managerii de proiect, cu o pensie estimată la 6.176 RON.

Toate aceste categorii depășesc pragul de 3.000 RON, ceea ce înseamnă că statul aplică impozitul de 10% pe suma care trece peste acest nivel.

În zona pensiilor medii se află contabilii seniori, inginerii constructori, agenții de vânzări, profesorii cu grad I, asistenții medicali și electricienii. Pensia brută pentru aceste profesii variază între 3.341 și 5.042 RON.

Impozitul este prezent, dar redus, în special în cazul meseriilor aflate în apropierea pragului de 3.000 RON. De exemplu, un bucătar, cu o pensie brută de 3.057 RON, va avea o pensie netă aproape identică, deoarece suma impozitată este foarte mică.

Calculul este făcut pe baza a 35 de ani de muncă

La polul inferior se află meseriile cu salarii medii reduse: curier, șofer de TIR, lucrător în depozit, casier retail și personal de curățenie. Pensia brută pentru aceste categorii se situează între 1.923 și 2.661 RON.

Pentru aceste pensii nu se aplică niciun impozit, deoarece nu depășesc pragul de 3.000 RON. Astfel, pensia brută este și pensia netă.

Acest calcul arată diferențe majore între domenii, determinate în principal de nivelul salariilor medii și de punctajul contributiv acumulat. Totuși, punctele de stabilitate acordate pentru vechimea completă de 35 de ani reprezintă un avantaj important pentru toți angajații, indiferent de meserie.

Rezultatul final oferă o imagine clară asupra veniturilor pe care le poate aștepta fiecare român la momentul pensionării.

