Cei 2.300.000 de pensionari români care riscă să rămână fără pensii în 2026. Anunțul făcut de Poșta Română

De: Andreea Stăncescu 14/12/2025 | 11:50
Ce se întâmplă cu pensionarii în 2026

Pensionarii din România ar putea fi vizați de schimbări importante în perioada următoare, pe fondul transformărilor prin care trece Poșta Română și al discuțiilor tot mai intense despre eficientizarea sistemului de plată a pensiilor. Autoritățile și conducerea companiei analizează noi direcții de funcționare!

Distribuirea pensiilor prin Poșta Română a ajuns în centrul unei dezbateri aprinse, după ce conducerea instituției a recunoscut public dificultățile financiare generate de această activitate. Șeful companiei a transmis că plata pensiilor presupune eforturi mari și costuri ridicate, greu de susținut pe termen lung, în contextul în care Poșta încearcă să se transforme într-o entitate profitabilă.

Pensionarii care riscă să rămână fără pensii în 2026

Directorul Poștei Române, Valentin Ștefan, a explicat că instituția gestionează lunar livrarea a aproximativ 2.300.000 de pensii, operațiune în care sunt implicați peste 10.000 de poștași. Din punctul său de vedere, acest serviciu pune o presiune considerabilă pe bugetul companiei și ridică semne de întrebare legate de viitorul său.

„Pentru Poșta Română, ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari”, a spus Ștefan într-o conferință de presă.

În paralel, Poșta Română a început un proces amplu de modernizare și repoziționare pe piață. Instituția a investit într-o nouă identitate vizuală, a achiziționat zeci de autovehicule pentru a-și consolida activitatea de livrare a coletelor și a lansat un portal imobiliar prin care închiriază spațiile unde au funcționat anterior oficii poștale.

În urma reacțiilor apărute, reprezentanții Poștei au încercat să calmeze temerile pensionarilor. Consiliul de Administrație a transmis un mesaj ferm privind continuarea serviciului de distribuire a pensiilor.

„Poșta Română își reafirmă angajamentul ferm de a continua să îi sprijine pe seniorii României, recunoscând rolul esențial pe care aceștia îl au în comunitate. Poșta Română rămâne singura companie de curierat și servicii din România care ajunge în toate colțurile țării, punând pe primul loc grija față de clienții săi, în special față de pensionari”, a afirmat Mădălin Bondalici, în numele Consiliului de Administrație al Poștei.

