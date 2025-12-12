„Schemă” incredibilă: Șefa Poliției își ia liber 24 de ore pentru a nu pierde bani la pensie, apoi revine la serviciu

Una dintre cele mai importante femei din Poliția din Marea Britanie se va „retrage” din postul său actual, unde primește 150.000 de lire sterline pe an, înainte de a reveni o zi mai târziu la serviciu.

O situație relativ frecventă în România, unde multe persoane din sistem se pensionează doar pentru a-și păstra în mod artificial unele drepturi, se întâmplă și „la case mai mari”. Șefa Poliției din regiunea de nord a Țării Galilor, Amanda Blakeman, va demisiona înainte de a se reîntoarce la serviciu, după o pauză de doar 24 de ore, scrie Daily Mail. Dar de ce se întâmplă asta?

Amanda Blakeman, în vârstă de 53 de ani, care este președinta Asociației Britanice a Femeilor din Poliție, urmează să-și agațe în cui uniforma pe 15 ianuarie, înainte de a fi reangajată de aceleași forțe de ordine în dimineața zilei de 17 ianuarie.

Mutarea, care urmează să fie aprobată de Comisia pentru Poliție, vine după ce aceasta a împlinit trei decenii în poliție, perioada de serviciu după care mulți ofițeri se pensionează în Regat. Aceasta înseamnă că femeia va evita ca pensia sa să scadă ca valoare pentru fiecare an în care a servit în mod continuu după 30 de ani, o prevedere legală mai veche.

Situație de-a dreptul ridicolă

Anomalia a dus la înființarea unui sistem național de pensionare și reangajare care ajută forțele de ordine să păstreze personalul cu experiență fără ca pensiile să scadă. Întreruperea serviciului din 16 ianuarie înseamnă că pensia ei va fi înghețată la cuantumul maxim. Adjunctul său, Nigel Harrison, va deveni șef interimar al Poliției pentru ziua respectivă. Superioriul femeii, Andy Dunbobbin, a aprobat cererea, sub rezerva aprobării Comisiei pentru Poliție, săptămâna viitoare.

„Am fost de acord să prezint cererea șefului de Poliție Blakeman de a participa la Schema națională de pensionare și reangajare. Schema utilizată pe scară largă este în conformitate cu îndrumările actualizate ale Consiliului Național al Șefilor de Poliție, Asociației Comisarilor de Poliție și Criminalitate și Colegiului de Poliție. Este important să subliniem că acest lucru nu va costa contribuabilul și că nu va exista nicio întrerupere a conducerii Poliției din Nordul Țării Galilor. Șeful de poliție Blakeman și cu mine, alături de toți șefii Poliției din nordul Țării Galilor, rămânem la fel de dedicați ca întotdeauna pentru a ne asigura că regiunea noastră este cel mai sigur loc din Regatul Unit”, a declarat Dunbobbin.

În 2023, Blakeman a fost prima femeie numită în funcția de conducere a Poliției din Nordul Țării Galilor în cei 48 de ani de istorie ai forțelor.

Luna trecută, șefa poliției din Northumbria, Vanessa Jardine, s-a pensionat pentru scurt timp înainte de a fi reintegrată în funcție, iar șeful poliției din West Midlands, Craig Guildford, s-a pensionat, în mod similar, pentru o lună, în cadrul aceluiași program, anul trecut.

