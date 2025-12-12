Acasă » Știri » Știri externe » „Schemă” incredibilă: Șefa Poliției își ia liber 24 de ore pentru a nu pierde bani la pensie, apoi revine la serviciu

„Schemă” incredibilă: Șefa Poliției își ia liber 24 de ore pentru a nu pierde bani la pensie, apoi revine la serviciu

De: Daniel Matei 12/12/2025 | 16:00
„Schemă” incredibilă: Șefa Poliției își ia liber 24 de ore pentru a nu pierde bani la pensie, apoi revine la serviciu

Una dintre cele mai importante femei din Poliția din Marea Britanie se va „retrage” din postul său actual, unde primește 150.000 de lire sterline pe an, înainte de a reveni o zi mai târziu la serviciu.

O situație relativ frecventă în România, unde multe persoane din sistem se pensionează doar pentru a-și păstra în mod artificial unele drepturi, se întâmplă și „la case mai mari”. Șefa Poliției din regiunea de nord a Țării Galilor, Amanda Blakeman, va demisiona înainte de a se reîntoarce la serviciu, după o pauză de doar 24 de ore, scrie Daily Mail. Dar de ce se întâmplă asta?

Amanda Blakeman, în vârstă de 53 de ani, care este președinta Asociației Britanice a Femeilor din Poliție, urmează să-și agațe în cui uniforma pe 15 ianuarie, înainte de a fi reangajată de aceleași forțe de ordine în dimineața zilei de 17 ianuarie.

Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Mutarea, care urmează să fie aprobată de Comisia pentru Poliție, vine după ce aceasta a împlinit trei decenii în poliție, perioada de serviciu după care mulți ofițeri se pensionează în Regat. Aceasta înseamnă că femeia va evita ca pensia sa să scadă ca valoare pentru fiecare an în care a servit în mod continuu după 30 de ani, o prevedere legală mai veche.

Amanda Blakeman. Sursa: northwales-pcc.gov.uk

Situație de-a dreptul ridicolă

Anomalia a dus la înființarea unui sistem național de pensionare și reangajare care ajută forțele de ordine să păstreze personalul cu experiență fără ca pensiile să scadă. Întreruperea serviciului din 16 ianuarie înseamnă că pensia ei va fi înghețată la cuantumul maxim. Adjunctul său, Nigel Harrison, va deveni șef interimar al Poliției pentru ziua respectivă. Superioriul femeii, Andy Dunbobbin, a aprobat cererea, sub rezerva aprobării Comisiei pentru Poliție, săptămâna viitoare.

„Am fost de acord să prezint cererea șefului de Poliție Blakeman de a participa la Schema națională de pensionare și reangajare. Schema utilizată pe scară largă este în conformitate cu îndrumările actualizate ale Consiliului Național al Șefilor de Poliție, Asociației Comisarilor de Poliție și Criminalitate și Colegiului de Poliție. Este important să subliniem că acest lucru nu va costa contribuabilul și că nu va exista nicio întrerupere a conducerii Poliției din Nordul Țării Galilor. Șeful de poliție Blakeman și cu mine, alături de toți șefii Poliției din nordul Țării Galilor, rămânem la fel de dedicați ca întotdeauna pentru a ne asigura că regiunea noastră este cel mai sigur loc din Regatul Unit”, a declarat Dunbobbin.

În 2023, Blakeman a fost prima femeie numită în funcția de conducere a Poliției din Nordul Țării Galilor în cei 48 de ani de istorie ai forțelor.

Luna trecută, șefa poliției din Northumbria, Vanessa Jardine, s-a pensionat pentru scurt timp înainte de a fi reintegrată în funcție, iar șeful poliției din West Midlands, Craig Guildford, s-a pensionat, în mod similar, pentru o lună, în cadrul aceluiași program, anul trecut.

CITEȘTE ȘI:

Billy Gardell, de nerecunoscut după ce a a dat jos 77 kilograme! Cum a reușit să slăbească, de fapt

A câștigat un Oscar, dar nu a mai acceptat niciun rol! Actorul a recunoscut de ce nu mai apare în filme

Tags:
Iți recomandăm
Ce filme apar în ianuarie 2026 la Hollywood: Return to Silent Hill, Melania, Shelter sau Leave te vor fascina!
Showbiz internațional
Ce filme apar în ianuarie 2026 la Hollywood: Return to Silent Hill, Melania, Shelter sau Leave te vor…
Kim Kardashian dă din nou lovitura. Va deveni personaj într-unul din cele mai populare jocuri video
Showbiz internațional
Kim Kardashian dă din nou lovitura. Va deveni personaj într-unul din cele mai populare jocuri video
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas fără turiști de Anul Nou. Revelion la reducere în Poiana Brașov
Adevarul
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas...
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a...
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
Digi 24
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu...
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok
Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage ...
Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage mulți nostalgici ai comunismului
Doliu în lumea filmului! Actorul Jim Ward a murit din cauza unei boli nemiloase
Doliu în lumea filmului! Actorul Jim Ward a murit din cauza unei boli nemiloase
Geminidele 2025. Când și cum putem vedea fenomenul spectaculos denumit ”ploaia de meteori”
Geminidele 2025. Când și cum putem vedea fenomenul spectaculos denumit ”ploaia de meteori”
Bancul de weekend | Când știi cu adevărat că ești beat?
Bancul de weekend | Când știi cu adevărat că ești beat?
Zodia care se îmbogățește pe final de 2025, dar riscă să rămână singură, potrivit celebrei ...
Zodia care se îmbogățește pe final de 2025, dar riscă să rămână singură, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
Vezi toate știrile
×