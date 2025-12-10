A câștigat un Oscar, dar nu a mai acceptat niciun rol! Actorul a recunoscut de ce nu mai apare în filme

Actorul american Adrien Brody a mărturisit că nu a acceptat încă un alt rol de când a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în martie.

Actorul, în vârstă de 52 de ani, a câștigat premiul Oscar pentru interpretarea sa din filmul de epocă „The Brutalist” al lui Brady Corbet. Această victorie a fost a doua pentru Brody la această categorie. În 2003, el devenea cel mai tânăr câștigător al Oscarului pentru rol masculin principal pentru rolul său din „The Pianist”, scrie The Independent.

„Nu am mai jucat într-un film de la «The Brutalist». Nu pentru că nu am avut oportunități interesante, dar nu mi s-a părut chiar potrivit”, a declarat Brody sâmbătă, la Festivalul de Film de la Marea Roșie din Arabia Saudită.

Adresându-se unui grup de actori și cineaști aspiranți, Brody a spus că a devenit mai selectiv în ceea ce privește rolurile pe care le-a acceptat după prima sa victorie la Oscaruri, în 2003.

„Am presupus că am mai puțin de demonstrat, că sunt un actor bun și că pot accepta o muncă interesantă și că am o responsabilitate față de o traiectorie profesională. Eram destul de tânăr și este nevoie de timp să înțelegi asta”, a spus el.

Brody a recunoscut că adesea se ține deoparte și poate fi destul de singur pe platourile de filmare.

„Nu am viață personală când filmez. Oricât de mult îmi plac oamenii cu care lucrez, nu ies cu colegii mei actori și cu echipa atunci când am o zi grea… sau vreo muncă emoțională intensă. Uneori nu mănânc prânzul ca să nu fiu obosit, deoarece corpul trebuie apoi să digere… Am făcut asta toată viața mea de adult. Am propriile mele tehnici, autoconservare și protecție emoțională pentru a avea spațiul necesar pentru a oferi atunci când este nevoie”, a spus el.

Adrien Brody, criticat pentru discursul de la Premiile Oscar

După ce a acceptat trofeul de câștigător al premiului pentru cel mai bun actor la Premiile Oscar de anul acesta, Brody a susținut un discurs record.

El a vorbit timp de cinci minute și 40 de secunde, atrăgând critici din partea telespectatorilor care l-au acuzat că s-a lăudat prea mult pe sine în timpul ceremoniei.

În discursul său lung, actorul le-a spus producătorilor de la premiile Oscar să oprească muzica, înainte de a continua să vorbească o vreme. „Am mai făcut asta înainte. Mulțumesc. Nu este prima mea participare, dar voi fi scurt”, a spus el.

