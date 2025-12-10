David Popovici n-a mai fost plătit de ANS din vara anului 2024: ”Sper să se rectifice situația!”

Înotătorul român David Popovici continuă să adune trofee și aprecieri publice, chiar dacă premiile financiare promise pentru performanțele sale din ultimii doi ani întârzie să ajungă la sportivi. Iată ce semnal de alarmă a tras marele sportiv român!

Deși în această perioadă sportivul a bifat rezultate excepționale, inclusiv un titlu olimpic, două medalii de aur la Campionatele Mondiale și alte două la Campionatele Europene de seniori, procedurile oficiale privind acordarea recompenselor nu au fost încă finalizate. Potrivit lui Popovici, această situație afectează mai mulți sportivi de top, care se află într-un blocaj administrativ încă din vara anului trecut.

Ce semnal de alarmă a tras David Popovici

La Gala BeActive 2025, unde a primit cel mai recent premiu al său, înotătorul a atras din nou atenția asupra întârzierilor, subliniind că lipsa unei susțineri financiare adecvate face și mai dificil parcursul de performanță. El a reiterat faptul că sportul reprezintă, în opinia sa, unul dintre cei mai valoroși ambasadori ai României și ar trebui tratat ca prioritate națională.

„Situaţia este la fel ca până acum. Cred că din vara anului trecut sunt în aceeaşi situaţie sportivii şi sper ca şi pentru mine şi pentru ceilalţi sportivi să se rectifice situaţia. Da, sportul în sine este foarte dificil şi dacă nu eşti recompensat pe măsura muncii pe care o depui este şi mai greu. Nu ştiu ce sfat aş putea să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus şi mereu o să spun că sportul mi se pare cel mai bun ambasador al ţării şi cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate naţională. Cred că am avea cu toţii de câştigat, am fi o societate mult mai educată din punctul ăsta de vedere, dacă s-ar pune mai mult accent pe sport”, a transmis David Popovici.

În urma reacțiilor publice, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a intervenit pentru a clarifica situația. Acesta a precizat că toate premiile aferente rezultatelor obținute de sportivii români la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au fost deja achitate. Covaliu a explicat că întârzierile care afectează recompensele pentru 2025 nu intră în atribuțiile COSR, ci țin exclusiv de procedurile interne ale Agenției Naționale pentru Sport.

David Popovici și-a cumpărat vilă în comuna Frumușani. Cât costă imobilul, de fapt

David Popovici s-a întors în România! Primele declarații după ce a câștigat două medalii de aur: ”Simți tensiunea din aer”