Acasă » Știri » Ce filme rulează la cinema în decembrie 2025: Five Nights at Freddy’s 2 vs. Nuremberg de Crăciun

De: David Ioan 10/12/2025 | 23:30
Ce filme rulează la cinema în decembrie 2025 Sursă foto: Pixabay

În decembrie 2025, cinematografele din România propun un mix de producții internaționale și locale, de la blockbustere spectaculoase la filme de autor și titluri de groază așteptate de public.

Ultima lună a acestui an se anunță intensă pentru cinefili, aceştia având parte de premiere care acoperă toate gusturile, de la acțiune și dramă istorică până la horror și animație.

Ce filme rulează la cinema în decembrie 2025

    • Five Nights at Freddy’s 2 – horror cu Josh Hutcherson, Elizabeth Lail și Matthew Lillard (premieră 5 decembrie)
    • Avatar: Foc și Cenușă – SF cu Stephen Lang, Zoe Saldana (premieră 19 decembrie)
    • Nuremberg – dramă istorică cu Rami Malek și Russell Crowe (premieră 12 decembrie)
    • Eternity – comedie romantică cu Miles Teller şi Elizabeth Olsen (premieră 5 decembrie)
    • Crăciun cu Ramon – comedie românească cu Pavel Bartoș şi Andreea Vasile (premieră 5 decembrie)
    • A Mouse Hunt for Christmas – film de animaţie (premieră 5 decembrie)
    • Dust Bunny – dramă horror cu Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver (premieră 12 decembrie)
    • Colours of Time – thriller cu  Suzanne Lindon, Abraham Wapler (premieră 19 decembrie)
    • Szenvedélyes nök – comedie cu  Mónika Balsai, Tamás Lengyel
    • Nu mă lăsa să mor – dramă românească cu Cosmina Stratan, Elina Löwensohn
    • Urchin – dramă cu Frank Dillane, Mohammed Hashim
    • Silent Night, Deadly Night – cu Rohan Campbell, Ruby Modine
    • The King of Kings – animaţie de familie cu Kenneth Branagh, Oscar Isaac
    • Dreams – dramă cu Isaac Hernández, Jessica Chastain
    • Vasile și naveta spațială – comedie SF românească cu Alin Panc, Alexandru Pop
    • The SpongeBob Movie: Search for SquarePants – animaţie cu Clancy Brown, Tom Kenny

 

Decembrie 2025 aduce în cinematografe o ofertă variată, de la producții locale la blockbustere internaționale, având conţinut pentru toate preferinţele. Finalul de an se transformă astfel într-o adevărată sărbătoare pentru cinefili, cu titluri care promit să umple sălile de cinema.

