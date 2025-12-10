Beatrice Rancea nu l-a iertat pe soț, după ce a „flirtat” cu o angajată. S-a îngroșat gluma la mall

A fost o zi liniștită la mall pentru Beatrice Rancea, dar nu și pentru soțul ei, Doru Mihai Rancea, care a fost apostrofat destul de dur în urma unor manifestări nepermise de prietenie la adresa unor lucrătoare comerciale! Ce face Beatrice Rancea când soțul are tupeul să râdă cu o vânzătoare? Vedeți imediat, CANCAN.RO are imagini de senzație.

Beatrice Rancea, (64 de ani), fostă membră a juriului la concursul „Dansez pentru tine”, este un personaj înconjurat de anumite controverse. Fostă directoare la Opera Română din Iași, pe care a părăsit-o lăsând în urmă unele neclarități financiare, care au fost analizate mai amănunțit în fața instanțelor judecătorești. A fost cu descindere DIICOT acum patru ani, dar multe se uită și sunt dosare mai grele în justiție.

De altfel, după Iași, doamna Rancea a fost director interimar și la Opera din București, iar în online există declarația sa de avere. ”N-a făcut mulți purici pe aici”, susține o sursă anonimă din Opera Națională. Din fericire, la București n-a mai apărut niciun dosar în justiție. Dar după cum arată situația în familie, pentru soțul ei nu există nicio justiție! E ținut din scurt rău de tot! Bietul de el, și pare atât de simpatic. Cu cât șarm discută dânsul cu fetele de la tarabele din mall.

Soțul lui Beatrice Rancea dansează pe vârfuri pe lângă ea, în mall

În acel moment, fosta soție a lui Claudiu Bleonț, (cu care s-a căsătorit în 1986, da, mileniul trecut, la doar 25 de anișori, că vorba aia, ce devreme se căsătorea lumea pe atunci! Și au divorțat în 2001) îl ține cam din scurt pe actualul ei soț, Doru Rancea. Cum a schițat un zâmbet, cum i-a aruncat o ocheadă, gen ”Băiete, tu ești serios? Ce facem noi aici? Fraternizăm cu inamicul?”. Zici că e în opera Carmen de Bizet, atât de intense sunt uităturile doamnei Rancea. Beatrice dă ochii peste cap cu o indignare demnă de Cruella de Vil, îl apucă pe Doru de braț și trage de parcă vrea să smulgă ridichea uriașă din pământ (e o poveste de pe timpuri, din vremurile străvechi când se căsătorea dumneaei prima oară).

Doru Rancea râde într-o poză, dar nu prea e râsul lui, iar mâna lui Beatrice e ferm înfiptă în cotul lui: ”Doru, să mergem! Gata cu pălăvrăgeala, că dați în flirt și nu mai ai unde dormi la noapte”, parcă spun ochii doamnei Rancea. Beatrice Rancea arată foarte bine pentru vârsta sa. Ce înseamnă o carieră la operă! Și îmbrăcată în negru, de parcă ar fi la repetiții, silueta ei le-ar face pe multe femei ieșite deja la pensie să crape de invidie. Pe deasupra doamna Rancea poartă aceeași blană cu care era când au venit băieții de la DIICOT să o ”salte”, ca pe o balerină din Lacul Lebedelor.

