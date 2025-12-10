Metoda prin care a reușit să-i intre la inimă fostei ministrese. Puișorul” Rodicăi Stănoiu a avut strategia perfectă de la prima întâlnire

Apropiații fostului ministru Rodica Stănoiu dezvăluie detalii neștiute despre începutul relației sale cu „Puișorul”. CANCAN.RO are toate detaliile despre strategiile de cucerire ale amorezului cu 50 de ani mai tânăr.

Fostul ministru al Justiției din cabinetul Năstase a murit pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă nu doar o carieră politică puternică, ci și o poveste personală care i-a surprins până și pe cei din anturajul apropiat. Potrivit surselor din anturajul acesteia, în ultimii ani, Rodica Stănoiu s-ar fi iubit cu un bărbat cu aproape o jumătate de secol mai tânăr.

Acum, detalii halucinante ies la iveală. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, bărbatul ar fi știut exact cine este Rodica Stănoiu, ce avere are și ce statut public deține. Totul ar fi fost atent calculat, pas cu pas, până la momentul în care a intrat în viața ei.

„Puișorul”a „filat-o” câteva zile pe Rodica Stănoiu

Surse apropiate fostei ministrese spun că, înainte de marea „întâlnire”, bărbatul ar fi „filat-o”. Ar fi analizat programul ei, obiceiurile și locurile în care își petrecea timpul liber. Rodica obișnuia să se plimbe într-un parc din Capitală, unde mergea aproape zilnic pentru mișcare și relaxare. Acolo ar fi apărut, „întâmplător”, și Puișorul.

Timp de trei zile consecutiv, cei doi s-ar fi tot întâlnit „întâmplător” în același loc, la aceeași oră. Prima dată, bărbatul s-a băgat timid în seamă. A doua zi, la fel. A treia zi însă, a schimbat strategia. Puișorul ar fi început să-i spună Rodicăi că nu e doar o coincidență faptul că se întâlnesc în fiecare zi, ci destinul.

Mai mult, potrivit apropiaților, acesta ar fi încercat să o țină departe de prieteni și cunoscuți, pentru a deține controlul în permanență. Îndrăgostită și dornică să-i facă pe plac, ea ar fi acceptat indicațiile lui fără să comenteze. Rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO, urmează și alte detalii incredibile.

