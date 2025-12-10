Acasă » Exclusiv » Metoda prin care a reușit să-i intre la inimă fostei ministrese. Puișorul” Rodicăi Stănoiu a avut strategia perfectă de la prima întâlnire

Metoda prin care a reușit să-i intre la inimă fostei ministrese. Puișorul” Rodicăi Stănoiu a avut strategia perfectă de la prima întâlnire

De: Veronica Mavrodin 10/12/2025 | 23:20
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Apropiații fostului ministru Rodica Stănoiu dezvăluie detalii neștiute despre începutul relației sale cu „Puișorul”. CANCAN.RO are toate detaliile despre strategiile de cucerire ale amorezului cu 50 de ani mai tânăr.

Fostul ministru al Justiției din cabinetul Năstase a murit pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă nu doar o carieră politică puternică, ci și o poveste personală care i-a surprins până și pe cei din anturajul apropiat. Potrivit surselor din anturajul acesteia, în ultimii ani, Rodica Stănoiu s-ar fi iubit cu un bărbat cu aproape o jumătate de secol mai tânăr.

Rodica Stănoiu a fost
Rodica Stănoiu a fost „filată” de Puișor

Acum, detalii halucinante ies la iveală. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, bărbatul ar fi știut exact cine este Rodica Stănoiu, ce avere are și ce statut public deține. Totul ar fi fost atent calculat, pas cu pas, până la momentul în care a intrat în viața ei.

Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Puișorul”a „filat-o” câteva zile pe Rodica Stănoiu

Surse apropiate fostei ministrese spun că, înainte de marea „întâlnire”, bărbatul ar fi „filat-o”. Ar fi analizat programul ei, obiceiurile și locurile în care își petrecea timpul liber. Rodica obișnuia să se plimbe într-un parc din Capitală, unde mergea aproape zilnic pentru mișcare și relaxare. Acolo ar fi apărut, „întâmplător”, și Puișorul.

Timp de trei zile consecutiv, cei doi s-ar fi tot întâlnit „întâmplător” în același loc, la aceeași oră. Prima dată, bărbatul s-a băgat timid în seamă. A doua zi, la fel. A treia zi însă, a schimbat strategia. Puișorul ar fi început să-i spună Rodicăi că nu e doar o coincidență faptul că se întâlnesc în fiecare zi, ci destinul.

Puișorul a orchestrat mai multe întâlniri întâmplătoare

Mai mult, potrivit apropiaților, acesta ar fi încercat să o țină departe de prieteni și cunoscuți, pentru a deține controlul în permanență. Îndrăgostită și dornică să-i facă pe plac, ea ar fi acceptat indicațiile lui fără să comenteze. Rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO, urmează și alte detalii incredibile.

VEZI ȘI: Cum arată ”cuibușorul de nebunii” în care Rodica Stănoiu se ascundea cu ”puiuțul” mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă ”renăscuse” lângă iubit

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Beatrice Rancea nu l-a iertat pe soț, după ce a „flirtat” cu o angajată. S-a îngroșat gluma la mall
Exclusiv
Beatrice Rancea nu l-a iertat pe soț, după ce a „flirtat” cu o angajată. S-a îngroșat gluma la…
Ce secrete ascunde finanțatorul discret al țării. Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 „modest”
Exclusiv
Ce secrete ascunde finanțatorul discret al țării. Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro…
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest...
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Digi 24
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 11 decembrie 2025. Zodia care are tensiuni în familie
Horoscop 11 decembrie 2025. Zodia care are tensiuni în familie
Beatrice Rancea nu l-a iertat pe soț, după ce a „flirtat” cu o angajată. S-a îngroșat gluma la mall
Beatrice Rancea nu l-a iertat pe soț, după ce a „flirtat” cu o angajată. S-a îngroșat gluma la mall
Ce filme rulează la cinema în decembrie 2025: Five Nights at Freddy’s 2 vs. Nuremberg de Crăciun
Ce filme rulează la cinema în decembrie 2025: Five Nights at Freddy’s 2 vs. Nuremberg de Crăciun
Ce secrete ascunde finanțatorul discret al țării. Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane ...
Ce secrete ascunde finanțatorul discret al țării. Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 „modest”
Vești proaste pentru Prințul Harry! Câte milioane de dolari pierde dacă divorțează de Meghan Markle
Vești proaste pentru Prințul Harry! Câte milioane de dolari pierde dacă divorțează de Meghan Markle
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Vezi toate știrile
×