Cum arată ”cuibușorul de nebunii” în care Rodica Stănoiu se ascundea cu ”puiuțul” mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă ”renăscuse” lângă iubit

De: Keva Iosif 08/12/2025 | 14:10
Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției, a trecut în neființă pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. Și-a trăit ultimii ani alături de un iubit cu 50 de ani mai tânăr, iar detaliile incendiare continuă să iasă la iveală după înmormântarea ei. 

Fostul ministru al Justiției din cabinetul Năstase s-a stins din viață pe 3 decembrie, la 86 de ani, lăsând în urmă nu doar o carieră impresionantă, ci și o poveste personală surprinzătoare. Surse apropiate susțin că Rodica Stănoiu și-ar fi petrecut ultimii ani de viață alături de un bărbat mult mai tânăr, cu jumătate de secol diferență de vârstă.

Noi detalii despre iubitul Rodicăi Stănoiu

Prietenele fostului ministru, prezente la funeralii, au făcut dezvăluiri șocante: femeile nu mai țineau legătura cu ea pentru că iubitul îi interzicea, iar relația lor nu era deloc ascunsă. Chiar la înmormântarea lui Ion Iliescu, Rodica Stănoiu s-ar fi prezentat alături de partenerul său.

CANCAN.RO a aflat că cei doi își trăiau povestea de dragoste într-o vilă spectaculoasă din Pipera, un adevărat palat cu două nivele, despre care mulți se întreabă acum dacă i-a rămas partenerului ei.

Rodica Stănoiu ”renăscuse” lângă iubitul tinerel

Potrivit apropiaților, Rodica Stănoiu și-a trăit viața la maximum alături de ”puiuțul ei”. Cei doi îndrăgostiți nu simțeau diferența de 50 de ani și bifau vacanțe peste vacanțe împreună. Mai mult, pentru a ține pasul cu iubi, ea și-a făcut mai multe operații estetice care s-o mențină tânără.

Oricum, din imaginile prezentate se vede clar cât de fresh era aceasta la vârsta ei. Nici nu ai cum altfel! Atunci când ai un așa tinerel lângă tine, întinerești și tu fără să îți dai seama!

CITEȘTE ȘI: Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte

NU RATA: Rodica Stănoiu, înmormântare stranie. Colinde în loc de veșnica pomenire

