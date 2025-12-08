Acasă » Știri » Cod Rutier 2026. Cele mai importante schimbări din ultimii 10 ani intră în vigoare de la 1 ianuarie

Cod Rutier 2026. Cele mai importante schimbări din ultimii 10 ani intră în vigoare de la 1 ianuarie

De: Anca Chihaie 08/12/2025 | 14:48
Cod Rutier 2026. Cele mai importante schimbări din ultimii 10 ani intră în vigoare de la 1 ianuarie
Atenție, șoferi, să nu rămâneți fără permis!

Începând cu anul 2026, sistemul de taxare rutieră din România va trece prin cea mai amplă transformare din ultimii zece ani, odată cu introducerea unui mecanism complet nou pentru vehiculele grele și cu ajustări importante pentru rovinieta destinată vehiculelor ușoare.

Modificările sunt parte a unui proces mai amplu de modernizare și armonizare cu normele europene privind utilizarea infrastructurii rutiere, proces care va influența atât activitatea transportatorilor, cât și experiența șoferilor obișnuiți.

Trecerea vehiculelor grele la taxarea pe kilometru

Din 2026, vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone nu vor mai achita taxa rutieră în baza unei roviniete fixe, ci vor intra într-un sistem electronic de taxare în funcție de distanța parcursă. Noul mecanism, denumit în documentele oficiale TollRo, reprezintă adoptarea modelului „pay per use”, deja aplicat în numeroase state europene.

Sistemul va calcula automat kilometrii rulați pe rețeaua de drumuri naționale, iar valoarea datorată va depinde de clasa de emisii a vehiculului, de masa acestuia și de categoria tehnică. Transportatorii vor fi obligați să utilizeze dispozitive de bord sau soluții de monitorizare compatibile cu platforma electronică administrată de autorități.

Aceste echipamente vor transmite date în timp real, permițând o evidență exactă a utilizării infrastructurii și o taxare direct proporțională cu impactul produs asupra drumurilor și mediului.

Schimbări pentru vehiculele ușoare

Autoturismele și vehiculele cu masa sub 3,5 tone vor continua să folosească rovinieta, însă condițiile de achiziție și structurarea tarifelor vor fi modificate. Noile reguli vor introduce criterii actualizate privind clasele de emisii și perioadele de valabilitate, astfel încât taxarea să reflecte mai bine performanța ecologică a fiecărui vehicul. Tarifele exacte nu sunt încă aprobate, urmând a fi anunțate ulterior de autorități.

Un alt obiectiv al schimbării este simplificarea procesului de plată, reducerea situațiilor administrative neclare și limitarea cazurilor în care șoferii sunt sancționați din cauza unor erori tehnice sau procedurale. Sistemul reconfigurat ar trebui să asigure o verificare mai eficientă și o comunicare rapidă între baza de date și instrumentele de control din teren.

Implementarea sistemului, amânată pentru a doua parte a anului 2026

Deși legislația inițială prevedea aplicarea integrală a noilor reguli la 1 ianuarie 2026, autoritățile au decis amânarea implementării efective. Motivul îl reprezintă întârzierile în finalizarea platformelor informatice necesare funcționării TollRo și adaptării infrastructurii de control.

Amânarea vizează asigurarea unei tranziții predictibile, evitarea blocajelor și testarea completă a sistemelor electronice înainte de lansarea oficială. Data finală la care noua schemă de taxare va deveni operațională va fi stabilită printr-un act normativ separat.

