Schimb de replici la Survivor! Cu ce l-a deranjat Olga Barcari pe Marian Godină: ”Așa îmi spune doar soția mea!”

Situație tensionată în Republica Dominicană! Între membrii din tribul Faimoșilor s-a produs un schimb de replici după ce Olga Barcari i-a adresat ceva lui Marian Godină, iar acest lucru l-a înfuriat pe polițist. Acesta a tras-o la răspundere și i-a făcut cunoscut faptul că nu are dreptul să i se adreseze așa cum a făcut-o.

În timp ce membrii tribului Faimoșii aveau o discuție și vorbeau despre experiența de pe traseu, Marian Godină i-a adresat Olgăi o întrebare simplă. Curiozitatea lui a fost neașteptată, iar nimeni nu s-a așteptat ca acesta să aducă în discuție apelativul pe care hairtsylista îl folosește.

Limite impuse de Marian Godină

În timp ce discutau, Marian Godină a întrebat-o pe Olga de ce folosește apelativul „puiule” pentru membrii echipei. Aceasta a menționat că este un lucru ce îi vine natural pentru a fi mai prietenoasă. De asemenea, faimosul a zis că nu este de acord cu modul în care i se adresează Olga. Acesta a mai spus și că singura care îl poate numi în acest fel este soția lui.

Auzi, Olga, dar de ce ne zici tu nouă „puiule” la toți? Ai un tic?, a întrebat-o Marian Godină. E mai familiar, sparg puțin duritatea din conversație. Și atunci când vorbesc în moldovenește la fel sparg (n.r.: conversația) (…) aș fi foarte dură, i-a răspuns aceasta. Bă, mie nu-mi place! Nu-ți place? Atunci nu-ți mai zic. Nu mi-o lua în nume de rău. Soția mea îmi zice „pui” câteodată (…) și mi se pare ceva ce trebuie să rămână doar al ei. Poți să-mi zici altfel, a mai spus concurentul.

Olga a spus, cu un soi de ironie, că nu va mai folosi cuvântul pentru că îi respectă decizia:

Nu mă deranjează absolut deloc. O să-i respect decizia. Nu o să-i zic „puiule” pentru că a zis că-i aduce aminte de nevastă-sa și probabil i se pare că acest cuvânt este unic și atât de scump, încât îl poate folosi doar ea, a declarat aceasta.

