Cu cine a vrut Olga Barcari să doarmă în prima noapte la Survivor. Decizia brunetei i-a surprins pe colegi

Olga Barcari a trăit primele emoții intense în prima noapte petrecută în camp-ul „Survivor”. Concurenta a povestit cum s-a simțit în primele ore petrecute în tabăra Faimoșilor, dar și lângă cine a ales să doarmă. Iată cât de repede a reușit bruneta să se acomodeze cu viața din competiție.

Olga Barcari este una dintre cele mai cunoscute foste concurente ale emisiunii „Asia express”. Bruneta, hairstylist, trainer și expert în tehnicile balayage și airtouch, a intrat în cel mai dur concurs de rezistență, în ediția din seara de 13 martie.

Hotărâtă să câștige încă din momentul în care a intrat în reality show, vedeta a declarat că este gata să își pună la încercare limitele și să arate că poate face față provocărilor din competiție.

Cu cine a ales să doarmă Olga Barcari în prima noapte la „Survivor”

Pentru Olga Barcari, prima noapte în tabăra „Survivor” a fost una plină de emoții. Cu toate că, adrenalina și entuziasmul de la început și-au spus cuvântul, bruneta a mărturisit că a reușit să se odihnească și să se relaxeze.

„Prima noapte nici nu am realizat că sunt în trib. Am adormit prima”, a spus Olga Barcari.

Doleanța brunetei a fost ca Aris Eram să doarmă alături de ea. Pentru a-i face pe plac focoasei brunete, concurenții din tribul său s-au organizat și s-au conformat potrivit dorinței vedetei.

Aris Eram a susținut că a reușit să se odihnească foarte bine alături de Olga. Ba chiar mai mult de atât, potrivit spuselor sale, fosta concurentă de la „Asia express” a fost cea care a adormit prima.

„Am fost cam primul care s-a pus la somn alături de Olga. Nu știu de ce, dar voia neapărat să doarmă lângă mine. Atunci am schimbat un pic planurile cabanei și s-a pus Olga lângă mine să doarmă. Spre deosebire de noi, ea a dormit toată noaptea ca pe lemn. Parcă nici nu am auzit-o cum se mișca dintr-o parte în cealaltă. Nu sforăie, foarte calmă”, a declarat Aris Eram.

