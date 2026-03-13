Acasă » Știri » Cine este Olga Barcari de la Survivor. Ce job are și de ce este „Faimoasă”, de fapt

Cine este Olga Barcari de la Survivor. Ce job are și de ce este „Faimoasă”, de fapt

De: Elisa Tîrgovățu 13/03/2026 | 09:47
Cine este Olga Barcari de la Survivor. Ce job are și de ce este Faimoasă, de fapt
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
31 poze
Vezi galeria foto

Competiția „Survivor” se află într-o continuă dinamică și vine la pachet cu schimbări neașteptate. Producătorii emisiunii încearcă să reorganizeze taberele și nu se opresc doar aici. Se pare că tribul vedetelor va fi completat de o prezență feminină, ce a devenit celebră în showbiz-ul românesc. Este vorba despre o fostă concurentă de la Asia Express care a făcut furori în ultima ediție a concursului. Viitoarea Faimoasă a ajuns deja pe platourile de filmare din Dominicană.

În urmă cu doar câteva zile, doi faimoși și doi războinici au intrat în celebra competiție de la Antena 1. Ediția din această seară aduce în fața telespectatorilor o altă concurentă care se pregătește să completeze tribul vedetelor.

Faimoasa care va intra în competiția „Survivor”

Este vorba despre fosta iubită a lui Cătălin Bordea, Olga Barcari. Focoasa brunetă nu se află la prima experiență de acest fel, întrucât Asia Express se regăsește pe lista provocărilor pe care le-a acceptat în trecut. În urmă cu mai puțin de un an, ea s-a aventurat în competiție alături de Karmen Simionescu, alături de care a reușit să ajungă până în semifinală.

Anunțul cu privire la participarea sa în concursul „Survivor” a fost făcut public pe o pagină de Facebook dedicată emisiunii. În ediția din această seară, vedeta se va alătura echipei sale.

„În curând o nouă concurentă se va alătura echipei FAIMOȘILOR la Survivor. Olga Barcari este hairstylist, trainer și expert în tehnicile balayage și airtouch. Olga a mai participat la emisiunea Asia Express 2025, alături de Karmen, unde au ajuns până în semifinalele competiției. Olga se află deja în Republica Dominicană”, se arată în mesajul postat pe o pagină de Facebook.

Olga a devenit cunoscută în showbiz-ul din România odată cu participarea sa la concursul din Asia. Cei de acasă au plăcut-o datorită carismei, frumuseții și feminității pe care le are. Focoasă brunetă este „faimoasă”, la propriu, întrucât datorită aspectului său a făcut furori. Totodată, numele concurentei a creat controverse la începutul anului trecut, după ce s-a zvonit că se află într-o relație cu actorul Cătălin Bordea.

CITEȘTE ȘI: Olga Barcari a închis definitiv capitolul Bordea. Momentul din Asia Express a fost decisiv!

Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet: Antena 1 le-a ”umplut” de euro
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea după detectarea unei drone în apropiere
Știri
Alertă la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea după detectarea unei drone în apropiere
Românii care primesc mai mulți bani de la 1 iulie. Ilie Bolojan a făcut anunțul
Știri
Românii care primesc mai mulți bani de la 1 iulie. Ilie Bolojan a făcut anunțul
SUA le permite temporar țărilor să cumpere petrol rusesc. Decizia ar putea stârni tensiuni
Mediafax
SUA le permite temporar țărilor să cumpere petrol rusesc. Decizia ar putea stârni...
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus să plătească milioane de dolari
Adevarul
O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus...
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea...
Parteneri
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
Click.ro
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32...
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
Digi 24
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Digi24
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Iranul a făcut „franjuri” apărarea aeriană a SUA. Implicații pentru România
go4it.ro
Iranul a făcut „franjuri” apărarea aeriană a SUA. Implicații pentru România
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea după detectarea unei drone în apropiere
Alertă la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea după detectarea unei drone în apropiere
Românii care primesc mai mulți bani de la 1 iulie. Ilie Bolojan a făcut anunțul
Românii care primesc mai mulți bani de la 1 iulie. Ilie Bolojan a făcut anunțul
A devenit un lux pentru români. Leguma din piețe care costă cât două kilograme de carne
A devenit un lux pentru români. Leguma din piețe care costă cât două kilograme de carne
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Vești proaste pentru pensionari. Banii nu ajung pentru indexare și nici pentru eliminarea CASS
Vești proaste pentru pensionari. Banii nu ajung pentru indexare și nici pentru eliminarea CASS
Donald Trump, criticat din nou pentru relația cu Epstein. Unde a fost amplasată statuia care recreează ...
Donald Trump, criticat din nou pentru relația cu Epstein. Unde a fost amplasată statuia care recreează celebra scenă din Titanic
Vezi toate știrile