Cine este Olga Barcari de la Survivor. Ce job are și de ce este „Faimoasă”, de fapt

Competiția „Survivor” se află într-o continuă dinamică și vine la pachet cu schimbări neașteptate. Producătorii emisiunii încearcă să reorganizeze taberele și nu se opresc doar aici. Se pare că tribul vedetelor va fi completat de o prezență feminină, ce a devenit celebră în showbiz-ul românesc. Este vorba despre o fostă concurentă de la Asia Express care a făcut furori în ultima ediție a concursului. Viitoarea Faimoasă a ajuns deja pe platourile de filmare din Dominicană.

În urmă cu doar câteva zile, doi faimoși și doi războinici au intrat în celebra competiție de la Antena 1. Ediția din această seară aduce în fața telespectatorilor o altă concurentă care se pregătește să completeze tribul vedetelor.

Faimoasa care va intra în competiția „Survivor”

Este vorba despre fosta iubită a lui Cătălin Bordea, Olga Barcari. Focoasa brunetă nu se află la prima experiență de acest fel, întrucât Asia Express se regăsește pe lista provocărilor pe care le-a acceptat în trecut. În urmă cu mai puțin de un an, ea s-a aventurat în competiție alături de Karmen Simionescu, alături de care a reușit să ajungă până în semifinală.

Anunțul cu privire la participarea sa în concursul „Survivor” a fost făcut public pe o pagină de Facebook dedicată emisiunii. În ediția din această seară, vedeta se va alătura echipei sale.

„În curând o nouă concurentă se va alătura echipei FAIMOȘILOR la Survivor. Olga Barcari este hairstylist, trainer și expert în tehnicile balayage și airtouch. Olga a mai participat la emisiunea Asia Express 2025, alături de Karmen, unde au ajuns până în semifinalele competiției. Olga se află deja în Republica Dominicană”, se arată în mesajul postat pe o pagină de Facebook.

Olga a devenit cunoscută în showbiz-ul din România odată cu participarea sa la concursul din Asia. Cei de acasă au plăcut-o datorită carismei, frumuseții și feminității pe care le are. Focoasă brunetă este „faimoasă”, la propriu, întrucât datorită aspectului său a făcut furori. Totodată, numele concurentei a creat controverse la începutul anului trecut, după ce s-a zvonit că se află într-o relație cu actorul Cătălin Bordea.

CITEȘTE ȘI: Olga Barcari a închis definitiv capitolul Bordea. Momentul din Asia Express a fost decisiv!