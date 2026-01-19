Ce nu ar mai accepta finalista Asia Express 2025 de la viitorul iubit. Olga Barcari: “Poate să îmi afecteze și mie viața!”

După un an intens, Olga Barcari, hairstilistul vedetelor și fostă concurentă la Asia Express, vorbește deschis despre transformările prin care a trecut, planurile pentru 2026, viața personală, dar și despre greșelile pe care multe femei le fac în îngrijirea părului. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Olga dezvăluie și ce nu mai acceptă într-o relație, indiferent de chimie, dar și care este vedeta căreia i-ar schimba look-ul radical.

Olga Barcari nu mai este doar un nume din domeniul beauty. După apariția sa la Asia Express 2025, ea și-a câștigat un binemeritat loc în showbiz-ul românesc. Originară din Republica Moldova, stabilită de ani buni în România, Olga s-a impus ca unul dintre cei mai apreciați hairstyliști ai vedetelor, iar participarea la Asia Express i-a oferit un alt tip de expunere, arătând publicului o latură diferită, aceea a unei femei puternice, într-o competiție de rezistență și adaptare. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, ea vorbește deschis despre ce a învățat în 2025, despre planurile pentru 2026, despre valorile în care crede și despre ceea ce nu ar mai accepta niciodată într-o relație.

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine anul 2025, profesional și personal? Ce te-a schimbat cel mai mult?

Olga Barcari: 2025 a fost pentru mine un an care m-a echilibrat foarte tare. Am devenit o versiune mai bună a mea, mai conștientă și mai așezată. Simt un respect foarte mare din partea tuturor românilor, dar mai ales din partea clientelor mele, iar asta mă responsabilizează și mai mult.

Se simte pregătită să devină mamă

CANCAN.RO: Cu ce gânduri ai intrat în 2026 și ce îți dorești cel mai mult în perioada care urmează?

Olga Barcari: Am intrat în 2026 cu gândul de a culege roadele anului 2025. Vreau să muncesc mai mult, să cresc mai mult și să duc lucrurile la un nivel superior, atât profesional, cât și personal. În același timp, îmi doresc foarte mult liniște, familie și un copil. Simt că sunt într-un moment în care pot construi nu doar succes, ci și stabilitate și echilibru adevărat.

CANCAN.RO: Ramona Olaru, care îți este apropiată, a spus recent că nu ar putea fi niciodată cu un bărbat care nu are stabilitate financiară și că „fuge de săraci”. Declarațiile ei au împărțit internetul în două. Ca femeie, dar și ca femeie de business, cum vezi lucrurile?

Olga Barcari: Nu sunt genul de femeie care să intre în scandaluri sau polemici publice. Fiecare om are dreptul la opinia lui și la ce își dorește în viață, iar eu nu simt nevoia să critic sau să comentez alegerile altora. Mi se pare că s-a făcut mult prea mult tam-tam în jurul unui subiect care, sincer, nu ar fi trebuit să fie atât de mediatizat. Sunt indiferentă la ce spun oamenii și la dorințele lor personale. Ca femeie de business, cred că lucrurile importante vin la momentul potrivit. Eu am convingerea că Dumnezeu îmi va da bărbatul potrivit, fix după sufletul meu. Atât.

CANCAN.RO: Se spune adesea că femeile puternice „intimidează” bărbații. Ai simțit vreodată că succesul tău a devenit o problemă în viața sentimentală?

Olga Barcari: Se spune că femeile de succes pot intimida bărbații, dar eu nu simt că succesul meu ar fi fost o problemă reală. De multe ori, bărbații nu mă privesc prin prisma banilor sau a carierei, ci văd în mine bunătatea. Am auzit de multe ori expresii de genul „ești material bun de mamă” sau „chiar dacă ai pleca să faci bani, tu ai ști să crești și să educi copiii frumos”. Și cred că asta spune mult despre felul meu de a fi. Bărbații nu mă văd ca pe o femeie de la care să tragă bani, ci ca pe o femeie blândă, o viitoare soție care își susține bărbatul și care poate construi o familie frumoasă alături de el.

Ce nu ar mai accepta niciodată în relații

CANCAN.RO : Ce fel de bărbat nu ai mai accepta niciodată în viața ta, indiferent cât de mare ar fi chimia?

Olga Barcari: Nu aș mai accepta niciodată un bărbat care are bani făcuți necinstit. Pentru mine, integritatea este esențială. Știu sigur că atunci când cineva își afectează propria viață prin alegeri greșite, poate ajunge să îmi afecteze și mie viața, dar mai ales viitorul, nu doar al meu, ci și al copilului meu.

CANCAN.RO: La capitolul beauty, dacă ar fi să nominalizezi vedetele cu cel mai wow păr, care ar fi acelea?

Olga Barcari: Bineînțeles că o nominalizez pe Natalia Mateuț. Are părul mereu aranjat și îngrijit impecabil. Mă bucur să spun că am grijă de părul ei și de culoarea părului, astfel încât să arate întotdeauna cât mai natural și sănătos. Sincer, nu am văzut-o niciodată cu părul nearanjat.

CANCAN.RO: La polul opus, cui i-ai face o schimbare radicală?

Olga Barcari:

Deliei.

CANCAN.RO: Care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac femeile, la capitolul îngrijirea părului, în 2026?

Olga Barcari: Una dintre cele mai mari greșeli este că nu știu să se spele corect pe păr și nici să aplice produsele de îngrijire în ordinea potrivită. Spălarea și rutina corectă sunt esențiale. Dacă ești blondă, trebuie să folosești un șampon special pentru păr blond, care este mai nutritiv, apoi o mască de reconstrucție sau de hidratare, în funcție de nevoile părului. După mască urmează balsamul, iar la final produsele leave-in, care protejează și pregătesc părul pentru coafat. Abia apoi vine coafarea propriu-zisă.

CANCAN.RO: Părul grizonat natural revine la modă. Ce părere ai despre acest trend?

Olga Barcari: Se vorbește mult despre revenirea părului grizonant la modă. Părerea mea este că, de multe ori, părul grizonant poate să adauge vârstă și să îmbătrânească vizual. Totuși, fiecare femeie îl poartă așa cum îi place și cum se simte bine, iar asta este ceea ce contează cu adevărat.

VEZI ȘI: Anul care i-a dat complet viața peste cap! Cristina Cioran: „Mai e loc de încă cinci copii”

VEZI ȘI: Roxana Ciuhulescu, drama cumplită prin care trece la început de 2026: „Mama mea suferă de cancer”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.